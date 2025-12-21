X!

Narvas toimuvale saalijalgpalli finaalturniirile pääses ka rahvaliiga klubi

Jalgpall
Võru FC Helios.
Võru FC Helios. Autor/allikas: Sven Reinsaar/Võru FC Helios
Jalgpall

Eesti saalijalgpallikarikavõistlustel on selgunud kaks esimest poolfinalisti. Nelja parema hulka jõudis kaks meistriliiga meeskonda seljatanud rahvaliiga võistkond Võru FC Helios. Finaalturniirile jõudis ka Narva United FC, kellele jalgpalliliit usaldas finaalturniiri korraldamise.

Esimesed kaks veerandfinaali peeti pühapäeval, mõlemas saatis edu võõrsil mänginud meeskonda.

Paikusel sai meistriliigas kolmandal kohal olev meeskond Narva United FC 196 pealtvaataja ees jagu esiliigas täiseduga esinevast SJK Hagalazi meeskonnast 6:2 (4:0). Kahe väravaga oli võitjate edukaim Kristjan Kalamees.

Eelmisel aastal nelja hulka jõudnud rahvaliiga meeskonna Rõuge Saunamaa edu kordas sel aastal teine rahvaliigas mängiv Võrumaa meeskond, Võru FC Helios. FC Heliose saavutus on seda hinnatavam, et kui Saunamaa alistas kahes esimeses ringis esiliiga meeskonna, siis FC Helios lülitas mängust välja meistriliiga meeskonnad.

1/8-finaalis alistas FC Helios kodus 6:6 lõppenud normaalaja järel 12:9 Tallinna FC Qarabagi. Veerandfinaalis oli vastaseks Tartu FC Inter, kes hooaeg varem oli karikasarjas komistanud just Saunamaale (FC Inter juhtis 6:2, kuid kaotas 6:8), kuid siis mängis FC Inter veel esiliigas. Meistriliiga avahooajal seni vaid kaotusi tunnistanud FC Inter oli karikasarjas suutnud avaringis alistada rahvaliiga meeskonna Rõngu City 4:0.

Pühapäeval Lähtel peetud veerandfinaalis oli FC Helios kaks liigataset kõrgemal mängivast meeskonnast FC Interist kindlalt 8:1 (6:0) parem. Võitjate kasuks lõi neli väravat Sander Koobak ja kolm väravat Marten Potsepp.

Sealjuures on FC Helios jõudnud karikasarjas poolfinaali ka hooajal 2019/2020, tookord võideti veerandfinaalis FC Interi eelkäijat Tartu Maksimum Welco 3:1.

Kaks veerandfinaali peetakse laupäeval, 27. detsembril ja seal on vastamisi meistriliiga meeskonnad. Sakus kohtuvad Saku Sporting – Tallinna FC Bunker Partner ning Jõhvis on vastamisi Sillamäe/Jõhvi Silla FC Phoenix – Tartu Ravens Futsal. Meistriliiga avaringis said võidud vastavalt FC Bunker Partner 6:2 ja Ravens Futsal 8:2.

Finaalturniir kolmandat korda Ida-Virumaal

Finaalturniir viiakse läbi järgmise aasta 14. ja 15. märtsil Narvas. See on neljas hooaeg, kus finaalturniir korraldatakse nelja meeskonna osavõtul ühes kohas.

2023. aastal Sillamäel tuli karikavõitjaks Tallinna FC Cosmos, 2024. aastal Jõhvis sai karika Sillamäe FC NPM Silmet ja 2025. aastal Tartus oli edukaim Tallinna FC Bunker Partner. Kõik kolm korda jõudis finaali, kuid pidi seal kaotuse vastu võtma Jõhvi FC Phoenix.

Karikavõistlusi peetakse 15. korda, kuid seni on selgunud 13 karikavõitjat, sest hooajal 2020/2021 jäi turniir koroona tõttu pooleli.

13 karikavõidust neli on saanud Viimsi: 2018 saadi võit FC Rinopali ning 2019., 2020. ja 2022. aastal FC Smsraha nime all. Kolm karikavõitu on saanud Tallinna SK Augur Enemat (2013, 2014, 2017). Kaks korda on karika võitnud FC Cosmos (2016, 2023). Üks karikavõit on ette näidata Tallinna meeskondadel Maccabi (2012), FC Anži (2015) ja FC Bunker Partner (2025) ning Sillamäe FC NPM Silmetil (2024).

