Tartu juhtis suure osa ajast, kuid karika poolfinaali sai Sillamäe/Jõhvi

Saalijalgpalli pall. Autor/allikas: Katariina Peetson/jalgpall.ee
Eesti saalijalgpallikarikavõistluste viimane poolfinalist on Sillamäe ja Jõhvi ühendmeeskond Silla FC Phoenix.

Laupäeva õhtul Jõhvi spordihallis 290 pealtvaataja ees peetud veerandfinaalkohtumist läksid külalised 12. ja 13. minuti keskel Raul Rebase ja Mats Plado löödud väravatest 2:0 juhtima. 15. minuti keskel lõid külalised omavärava ja vaheajale mindi Tartu 2:1 eduseisul.

Teise poolaja 3. minuti keskel viigistas Sillamäe/Jõhvi Daniil Dikopavlenko löögist 2:2. See seis püsis 17. minuti keskpaigani, kui Rebase teine tabamus viis taas Tartu juhtima, sedakorda 3:2.

Tartlaste ainsaks ohumärgiks oli aga see, et selleks ajaks oli neil täis vigade limiit. Nii saigi külaliste edu püsida vaid 13 sekundit, kui 10 meetri karistuslöögi realiseeris idavirulane Grigori Mitsuk.

Minut ja 16 sekundit enne normaalaja lõpusireeni viis Silla FC Phoenixi selles kohtumises esimest korda juhtima Vadim Velikanovi täpne löök.

Viimase minuti keskel oli kodumeeskonnal kasutada veel 10 meetri karistuslöök, mille Tartu väravavaht Romet Sepp küll tõrjus, kuid see oli külalistele väikeseks lohutuseks.

Sillamäe/Jõhvi võitis kohtumise 4:3 ja pääses märtsi keskel Narvas toimuvale finaalturniirile. Lisaks neile on sinna koha välja teeninud tiitlikaitsja Tallinna FC Bunker Partner ning Narva United FC ja Võru FC Helios.

Poolfinaalpaarid on kavas loosida jaanuarikuu teisel nädalal.

Toimetaja: Rene Kundla

