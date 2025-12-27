"Spordis ainult tüdrukud" võtab kokku 2025. aasta Eesti naiste spordis

Raadio 2 ja ERR-i sporditoimetuse taskuhäälingu "Spordis ainult tüdrukud" kolmanda hooaja üheksandas osas võtsid saatejuhid Debora Saarnak ja Maarja Värv kokku lõppeva aasta Eesti naiste spordis, möödunud aastale aitasid tagasi vaadata ja seda analüüsida kolleegid Aet Süvari ja Anu Säärits.

Saates võeti ette järgnevad teemad ilma neid pingeritta asetamata: Eesti sulgpallinaiskonna ajalooline edu kodusel EM-valikturniiril; iluvõimlejate säravad esitused ja napid medalita jäämised Tallinnas peetud Euroopa meistrivõistlustel; pallimängualad ERR-i eetris – esmalt jalgpalli naiste EM-finaalturniir täies ulatuses ja seejärel naiste korvpallikoondise EM-valikmängud; Rae Spordikool/Viastoni debüüt eurosarjas; maletaja Mai Narva ajalooline EM-pronks; noore judomaadleja Emma-Melis Aktase edukas hooaeg; kergejõustikukokteil, kus tuli juttu mitmevõistleja Pippi Lotta Enoki Eesti rekordist, Allika Inkeri Moseri U-18 maailmarekordist, sprinter Ann Marii Kivikase rekorditest ja 400 m tõkkejooksja Viola Hambidge'i medalivõidust; Ameerikasse õppima ja treenima suundunud ujuja Eneli Jefimova, kes võitis lühiraja EM-il kaks kuldmedalit; vehklejate medalivõidud MM-il – Katrina Lehise hõbe ja Irina Embrichi pronks; kettagolfimängija Kristin Lätt pani karjääri määramata ajaks pausile, emaks saav vehkleja Nelli Differt jätab hooaja vahele; iluuisutaja Eva-Lotta Kiibus ja maadleja Epp mäe tõmbasid karjäärile joone alla; iluuisutaja Niina Petrõkina emotsionaalne ja ajalooline kullavõit kodusel EM-il.

Spordis ainult tüdrukud

"Spordis ainult tüdrukud" on ERR-i sporditoimetuse taskuhäälinguvormis saade, kus naisspordiajakirjanikud vestlevad erinevatel teemadel naistega spordis ja spordist. Saatejuhid on Debora Saarnak ja Maarja Värv, helirežissöör Algis Pauljukaitis.

