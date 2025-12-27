X!

"Spordis ainult tüdrukud" võtab kokku 2025. aasta Eesti naiste spordis

Varia
Foto: ERR kollaaž
Varia

Raadio 2 ja ERR-i sporditoimetuse taskuhäälingu "Spordis ainult tüdrukud" kolmanda hooaja üheksandas osas võtsid saatejuhid Debora Saarnak ja Maarja Värv kokku lõppeva aasta Eesti naiste spordis, möödunud aastale aitasid tagasi vaadata ja seda analüüsida kolleegid Aet Süvari ja Anu Säärits.

Saates võeti ette järgnevad teemad ilma neid pingeritta asetamata: Eesti sulgpallinaiskonna ajalooline edu kodusel EM-valikturniiril; iluvõimlejate säravad esitused ja napid medalita jäämised Tallinnas peetud Euroopa meistrivõistlustel; pallimängualad ERR-i eetris – esmalt jalgpalli naiste EM-finaalturniir täies ulatuses ja seejärel naiste korvpallikoondise EM-valikmängud; Rae Spordikool/Viastoni debüüt eurosarjas; maletaja Mai Narva ajalooline EM-pronks; noore judomaadleja Emma-Melis Aktase edukas hooaeg; kergejõustikukokteil, kus tuli juttu mitmevõistleja Pippi Lotta Enoki Eesti rekordist, Allika Inkeri Moseri U-18 maailmarekordist, sprinter Ann Marii Kivikase rekorditest ja 400 m tõkkejooksja Viola Hambidge'i medalivõidust; Ameerikasse õppima ja treenima suundunud ujuja Eneli Jefimova, kes võitis lühiraja EM-il kaks kuldmedalit; vehklejate medalivõidud MM-il – Katrina Lehise hõbe ja Irina Embrichi pronks; kettagolfimängija Kristin Lätt pani karjääri määramata ajaks pausile, emaks saav vehkleja Nelli Differt jätab hooaja vahele; iluuisutaja Eva-Lotta Kiibus ja maadleja Epp mäe tõmbasid karjäärile joone alla; iluuisutaja Niina Petrõkina emotsionaalne ja ajalooline kullavõit kodusel EM-il.

Kuula kogu vestlust juuresolevast klipist, R2 kodulehelt, Eesti Raadio äpist või Spotifyst!

* * *

Spordis ainult tüdrukud

"Spordis ainult tüdrukud" on ERR-i sporditoimetuse taskuhäälinguvormis saade, kus naisspordiajakirjanikud vestlevad erinevatel teemadel naistega spordis ja spordist. Saatejuhid on Debora Saarnak ja Maarja Värv, helirežissöör Algis Pauljukaitis.

Kui sul on saatejuhtidele küsimusi või ettepanekuid, milliseid teemasid võiks lahata ja keda külla kutsuda, siis kirjuta meile aadressil sporditydrukud@err.ee.

Toimetaja: Maarja Värv

Samal teemal

viimased uudised

12:30

"Spordis ainult tüdrukud" võtab kokku 2025. aasta Eesti naiste spordis

11:59

Briti esireket jätab aasta esimese slämmiturniiri vahele

10:55

Selgusid aasta naissportlase nominendid

10:27

Maroko rekordiline võiduseeria katkes

09:34

Maccabi on Euroliigas leidnud viienda käigu

08:44

Bostonil on käsil üle ootuste hea hooaeg, Brown astus Birdi rekordi lävele

08:19

Hunt esindab legendide turniiril Florat, Kaljul on kogemust 2500 mängu jagu

26.12

Norra olümpiakeskus soovitas kõrgmäestikumaskide kandmise lõpetada

26.12

Operatsioonilaual käinud Neymar loodab MM-iks vormi saada

26.12

Petrõkina sooritas treeningul kauaoodatud hüppeid

ülekannete kava

etv spordisaade

vaata uuesti!

VAATA ÜLEKANDEID

kuula podcasti

kuula spordisaadet

raadiouudised

15.12

Treener: Eesti sulgpall on praegu päris heal tasemel

15.12

Advokaat: kohus leidis, et üleüldine keeld venelastele pole õiguslik

10.12

Eesti saalihokinaiskonna puurilukk: olime nii lähedal!

08.12

Eesti tagas MM-il veenva võidu toel alagrupist edasipääsu

14.11

Räim enda veetavast rattatiimist: oleme pidanud võtma kaks sammu tagasi

GALERIID

leia meid facebookist

Loetumad uudised

26.12

Rahvusvaheline vehklemisliit toob agressorriikide lipud saali tagasi

26.12

Norra olümpiakeskus soovitas kõrgmäestikumaskide kandmise lõpetada

26.12

Selgusid aasta treeneri nominendid

26.12

Lehis ja Novosjolov võidutsesid teist aastat järjest jõuluturniiril

24.12

Norra laskesuusataja kandis surres kõrgmäestikumaski

26.12

Jokic kinkis Nuggetsi fännidele ajaloolise kolmikduubli

26.12

Kolmepunktijoone taha liikunud Veesaar: kui oled vaba, tuleb visata

25.12

Selgusid aasta meessportlase nominendid

26.12

Petrõkina sooritas treeningul kauaoodatud hüppeid

26.12

Taas kaotanud Lakersi peatreener: meid ei huvita vajalikud asjad

tv10 olümpiastarti

multimeedia

kergejõustik

võrkpall

vormelisport

jalgrattasport

vehklemine

käsipall

male

olümpialiikumine

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo