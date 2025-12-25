Alžeeria valinud Luca Zidane: saan vanaisale austust avaldada

Zinedine Zidane on kolmel korral valitud FIFA aasta jalgpalluriks, korra võitis ta ka Ballon d'Ori. 1998. aastal aitas Zidane Prantsusmaa maailmameistriks, kaks aastat hiljem võideti tema vedamisel Euroopa meistritiitel.

27-aastane Luca Zidane, kes tahtis juba noorest saadik vältida võrdlusi enda kuulsa isaga ja valis seetõttu väravavahipostitsiooni, mängis noorteklassides Prantsusmaa värvides, kuid tänavusest sügisest esindab ta hoopis Alžeeria värve. Luca Zidane tegi Alžeeria eest debüüdi oktoobris MM-valikmängus Uganda vastu, käimasoleval Aafrika Rahvuste karikaturniiril oli ta Alžeeria avamängus Sudaani vastu juba algkoosseisus. Alžeeria võitis mängu, mida jälgis tribüünilt ka Zinedine Zidane, kindlalt 3:0. Luca Zidane'il väravas väga palju tööd polnud, ta sai mängu jooksul kirja kaks tõrjet.

"Kui mõtlen Alžeeriale, meenutan enda vanaisa. Juba lapsepõlves oli Alžeeria kultuur meie peres tähtsal kohal," selgitas ta. "Rääkisin temaga enne kui koondise eest mängisin ja ta oli äärmiselt õnnelik, et selle sammu astusin. Alati, kui saan koondisekutse, saan vanaisalt kõne ja ta ütleb, et tegin ikka suurepärase otsuse ja ta on minu üle uhke."

Luca Zidane ütles, et ka isa toetas tema otsust. "Ta ütles, et oleksin ettevaatlik, sest see on minu otsus," meenutas Luca Zidane. "Isa ütles, et võib mulle nõu anda, aga lõpuks on see minu otsus."

"Pärast seda, kui treener ja alaliidu president minuga ühendust võtsid, oli minu jaoks selge, et tahan seda sammu astuda ja enda riiki esindada. Pärast seda rääkisin enda perega ja nad olid kõik minu üle õnnelikud," jätkas ta.

Klubikarjääri enda isa kunagises koduklubis Madridi Realis alustanud Luca Zidane mängib eelmisest aastast Granadas. Kui muidu oli ta kogu enda karjääri jooksul kandnud särgil nime Luca, siis Alžeeria koondises palus ta särgile kirjutada Zidane. "Minu jaoks on väga oluline, et sain Alžeeria koondisega liitudes vanaisale austust avaldada," ütles Luca Zidane. "Järgmine särk, millel on nimi peal, on talle."

Alžeeria kuulub Rahvuste karikal E-alagruppi koos Sudaani, Burkina Faso ja Ekvatoriaal-Guineaga.