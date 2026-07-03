Alžeeria peatreener tunnistas: Šveits kasutas meie vead maksimaalselt ära

Šveits läks kohtumist juhtima juba 10. minutil, kui kiire vasturünnaku lõpetas väravaga Breel Embolo. Vahetult pärast poolajapausi suurendas eduseisu Dan Ndoye, vormistades kohtumise lõppseisuks 2:0.

"Ma ei saa öelda, et süü lasub ainult kaitseliinil, kuid meeskonnana kaitsesime nii, et pidime selle eest väga ränka hinda maksma," ütles Petković pärast mängu. "Iga kord, kui tegime esimese vea, lasime värava sisse. Vastastel oli kolm head võimalust ja nad lõid neist kaks sisse. Meil oli võimalusi rohkem, kuid kahjuks sellest ei piisanud."

Petkovic märkis, et kuigi Alžeeria kaitses enne MM-i hästi, nõudis maailmameistrivõistluste kõrge tase meeskonnalt veelgi täpsemat mängu.

"Me ei lasknud enne MM-i palju väravaid sisse, kuid siin oli tase väga kõrge. Oleksime pidanud olema veelgi täpsemad ja selle tasemega paremini kohanema," sõnas ta.

Petkovici hinnangul võib Alžeeria siiski turniiriga rahule jääda. Tema sõnul oli juba maailmameistrivõistlustele naasmine pärast 12-aastast pausi suur saavutus ning alagrupist edasi jõudmine alles teine kord riigi ajaloos.

"Muidugi tahtsime enamat, kuid seekord ei suutnud seda saavutada. Peame õppima oma puudustest, kuid turniiril oli ka palju positiivseid hetki, millele tulevikus toetuda," lisas ta.