Kabore kuulus algrivistusse, aga Burkina Faso vormistas võidu ilma temata

Teises E-alagrupi kohtumises korraldas korraliku peo endine Manchester City ääreründaja Riyad Mahrez, kes viis Alžeeria juba teisel minutil Sudaani vastu juhtima. 61. minutil viis nüüd Saudi Araabias Al-Ahli ridades palliv Mahrez Alžeeria 2:0 juhtima ning normaalaja lõpu eel vormistas Ibrahim Maza lõppseisuks 3:0.

90+5. minutil viigistas seisu 79. minutil varumeeste pingilt sekkunud USA kõrgliigas palliv Georgi Minoungou ning Burkina Faso oli mängus sees. Veelgi uskumatumalt pööras Kabore kodumaa seisu hoopis enda kasuks kolme minuti möödudes, mil peaga saatis palli väravasse Leverkuseni Bayeri kaitsja Edmond Tapsoba.

Ühemehelisest ülekaalust hoolimata lõi kohtumise avavärava 70. minutil väljakult lahkunud Kabore vastane. 15 minutit pärast endise Transi ründaja lahkumist leidis väravavõrgu Marvin Anieboh, kes suunas mänguvahendi Carlos Akapo nurgalöögist peaga võrku. Näis, et Ekvatoriaal-Guinea vormistab võidu, ent Burkina Faso mängumeestel olid teised plaanid.

Marokos toimunud E-alagrupi kohtumise esimene kolmveerandtund möödus väravateta. Teise kolmveerandtunni viiendal minutil teenis Ekvatoriaal-Guinea kaitsja Basilio Ndong punase kaardi ning jätkati kümnekesi, vahendab Soccernet.ee.

