Minnesota pikendas võiduseeriat, kolmes mängus mindi karistusvisetele

Minnesota Wild jätkas kodupubliku ees oma suurepärast hoogu, kui alistas Edmonton Oilersi 5:2 (3:2, 0:0, 2:0), teenides sellega oma seitsmenda järjestikuse võidu.

Wild on tänavu võitnud 22 mängu (kuus lisaajal) ning läänekonverentsis jätkatakse kolmandal kohal, kuid keskdivisjonis (Central) ollakse Colorado Avalanche'i ja Dallas Starsi järel kolmandad.

Washingtonis läksid vastamisi kohalik Capitals ning Detroit Red Wings, kes kuuluvad idakonverentsis esimese kolme hulka. Külalised viskasid esimesel perioodil ühe värava, aga teise perioodi esimese kümne minutiga veel kolm ning vormistasid seejärel kindla 5:2 (1:0, 3:1, 1:1) võidu.

Carolina Hurricanesil oli seetõttu hea võimalus idas oma edu veelgi suurendada ning võõrsil mindi avakolmandiku järel Tampa Bay Lightningu vastu juhtima 3:0, aga võõrustaja vastas teisel perioodil ise kolme tabamusega. Hurricanes pääses veel otsustava kolmandiku alguses juhtima, aga Lightning vastas taas kolme tabamusega ja võttis kodupubliku ees vägeva 6:4 (0:3, 3:0, 3:1) võidu.

New Yorgis võõrustas Rangers Philadelphia Flyersit ning külalised läksid teise perioodi lõpuks juhtima 4:2, aga Rangers skooris 11 minutit enne lõpusireeni ja jõudis kaks ja pool minutit enne kohtumise lõppu viigini. Lisaajal jäid väravad viskamata ning võitja selgus karistusvisete seeriaga, kus Rangers 5:4 (1:0, 1:4, 2:0, 0:0, 2:0) võidu realiseeris.

Ka teine New Yorgi tiim pidi karistusviskeid viskama, aga Buffalo Sabres teenis kodujääl ikkagi 3:2 (1:0, 1:1, 0:1, 0:0, 1:1) võidu. Boston Bruins ja Vancouver Canucks läksid samuti karistusvisetele, aga seal teenis võõrsil mänginud Canucks 5:4 (1:1, 1:2, 2:1, 0:0, 1:0) võidu. Seejuures eksisid mõlemad klubid oma esimesel kuuel katsel, aga rootslane Liam Ohgren tõi seitsmendal katsel kanadalastele võidu.

Tulemused:

Ottawa - Chicago 6:4

Florida - St. Louis 2:6

Nashville - Toronto 5:3

Montreal - Pittsburgh 4:0

San Jose - Seattle 2:4

Calgary - Vegas 6:3

Anaheim - Columbus 4:3