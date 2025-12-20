Grabe tahab uuel aastal võita MM-tiitli, aga peab enne detaile lihvima

Kui Denis Grabe tänavune hooaeg algas kohe veebruaris karjääri kaalukaima võiduga, kui ta sai esikoha Las Vegases toimunud kõrgetasemelisel turniiril, siis suuremaid kordaminekuid on aastaga veel lisandunud. Ühtlasi tõusis ta aasta alguses esmakordselt maailma edetabelis teisele kohale.

"Arvan küll, et see hooaeg oli karjääri parim. Las Vegase turniiri võit oli kindlasti oluline, [Joshua] Filleri võitmine finaalis. Spain Openi teine koht, eurotuuri teine koht ja ka Euroopa meistrivõistluste medal ehk siis kolmas koht," loetles Grabe koduse turniiri eel oma tänavusi saavutusi.

Eelmisel pühapäeval peeti piljardi 9-palli Eesti meistrivõistluste finaal, kus Grabe kohtus kolmandat aastat järjest Mark Mägiga. Nagu ka mullu, pidi ta taas hõbedaga leppima.

"Kindlasti tahtsin võita seda finaali, olin ka 10:4 ees, väga palju vigu tegelikult ei teinud. Margil seal natuke vedas ka ja mäng on kord selline. Aga eks järgmine aasta proovin paremini. Mulle sobib, et las ta siin võidab ja ma võidan välismaal medaleid," naeris Grabe.

Maailma absoluutsesse tippu kuulumine Grabele ülemäära palju pingeid peale ei pane. Detaile, millega tööd teha, jagub ""Aspekte, pisidetaile on päris palju: avalöök, safe'ist välja tulek, täpsuslöögid, neid detaile on väga palju. Aga mitte ainult piljardialaselt, vaid ka väliseid."

"Väga suurt pinget ei ole, aga eks ikka tahaks natuke rohkem. Sellepärast ilmselt nii palju saavutanud ka olen, et kogu aeg tahaks rohkem. Aga kindlasti on mingid ootused, igale turniirile lähen võitma ja annan endast parima," sõnas Grabe.

Uueks aastaks on Grabel soovid välja mõeldud. "Maailmameistritiitel oleks väga hea saavutus kindlasti, et see on põhieesmärk," muigas ta.