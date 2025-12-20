X!

Grabe tahab uuel aastal võita MM-tiitli, aga peab enne detaile lihvima

Snuuker ja piljard
Foto: Kuvatõmmis
Snuuker ja piljard

Tallinnas T1 keskuses toimub sel nädalavahetusel rahvusvaheline piljarditurniir Datel Tallinn Open. Kohal on Eesti parimad mängijad, teiste seas Denis Grabe, kellel jääb selja taha karjääri parim aasta.

Kui Denis Grabe tänavune hooaeg algas kohe veebruaris karjääri kaalukaima võiduga, kui ta sai esikoha Las Vegases toimunud kõrgetasemelisel turniiril, siis suuremaid kordaminekuid on aastaga veel lisandunud. Ühtlasi tõusis ta aasta alguses esmakordselt maailma edetabelis teisele kohale.

"Arvan küll, et see hooaeg oli karjääri parim. Las Vegase turniiri võit oli kindlasti oluline, [Joshua] Filleri võitmine finaalis. Spain Openi teine koht, eurotuuri teine koht ja ka Euroopa meistrivõistluste medal ehk siis kolmas koht," loetles Grabe koduse turniiri eel oma tänavusi saavutusi.

Eelmisel pühapäeval peeti piljardi 9-palli Eesti meistrivõistluste finaal, kus Grabe kohtus kolmandat aastat järjest Mark Mägiga. Nagu ka mullu, pidi ta taas hõbedaga leppima.

"Kindlasti tahtsin võita seda finaali, olin ka 10:4 ees, väga palju vigu tegelikult ei teinud. Margil seal natuke vedas ka ja mäng on kord selline. Aga eks järgmine aasta proovin paremini. Mulle sobib, et las ta siin võidab ja ma võidan välismaal medaleid," naeris Grabe.

Maailma absoluutsesse tippu kuulumine Grabele ülemäära palju pingeid peale ei pane. Detaile, millega tööd teha, jagub ""Aspekte, pisidetaile on päris palju: avalöök, safe'ist välja tulek, täpsuslöögid, neid detaile on väga palju. Aga mitte ainult piljardialaselt, vaid ka väliseid."

"Väga suurt pinget ei ole, aga eks ikka tahaks natuke rohkem. Sellepärast ilmselt nii palju saavutanud ka olen, et kogu aeg tahaks rohkem. Aga kindlasti on mingid ootused, igale turniirile lähen võitma ja annan endast parima," sõnas Grabe.

Uueks aastaks on Grabel soovid välja mõeldud. "Maailmameistritiitel oleks väga hea saavutus kindlasti, et see on põhieesmärk," muigas ta.

Toimetaja: Anders Nõmm

Samal teemal

viimased uudised

22:33

Grabe tahab uuel aastal võita MM-tiitli, aga peab enne detaile lihvima

22:14

ETV spordisaade, 20. detsember

21:51

Randväli püstitas pikal distantsil Eesti rekordi: lihtne see ala ei ole!

21:06

Kalev/Cramo viskas 99 punkti ja tõmbas kaotusteseeriale pidurit

20:50

Hokiliiga kevadiste finalistide vastasseisu võitis Narva PSK

19:55

Serviti alistas Leedu klubi kümne väravaga

19:37

Aigro teenis Engelbergis 18. koha, Prevc võttis viienda võidu järjest Uuendatud

19:26

Hein vaatas pingilt, kuidas Werderi esiväravavaht valiti mängu parimaks

18:31

Ilves ootab Otepää MK-etappi: kombe paika saamiseks on mõtted olemas

17:59

Luik: nõlvadega sõbrunemiseks võibki minna mitu aastat

ülekannete kava

etv spordisaade

vaata uuesti!

VAATA ÜLEKANDEID

kuula podcasti

kuula spordisaadet

raadiouudised

15.12

Treener: Eesti sulgpall on praegu päris heal tasemel

15.12

Advokaat: kohus leidis, et üleüldine keeld venelastele pole õiguslik

10.12

Eesti saalihokinaiskonna puurilukk: olime nii lähedal!

08.12

Eesti tagas MM-il veenva võidu toel alagrupist edasipääsu

14.11

Räim enda veetavast rattatiimist: oleme pidanud võtma kaks sammu tagasi

GALERIID

leia meid facebookist

Loetumad uudised

17:33

Siimer sai ühe möödalasuga 26. koha, Botnile polnud taas vastaseid Uuendatud

13:53

Jeanmonnot saavutas hooaja teise võidu, Ermits 29. Uuendatud

19.12

Siimer tegi Prantsusmaal sprindis ühe karjääri parima sõidu Uuendatud

16:48

Ilves tõusis Ramsaus suusarajal kuus kohta Uuendatud

09:05

Anthony Joshual kulus netikuulsuse alistamiseks kuus raundi

19.12

Kontaveit võitis koduse padeliturniiri: tennises on väljakul murdjam olek Uuendatud

08:35

Vaaks kerkis kaotusmängus Providence'i resultatiivseimaks

19.12

Kristjan Ilves sai hüppevõistlusel disklahvi Uuendatud

19.12

Uue aasta esimene kahevõistluse MK-etapp jääb ära

19.12

Žalgiris rõõmustas kodupublikut rekordilise võiduga

tv10 olümpiastarti

multimeedia

kergejõustik

võrkpall

vormelisport

jalgrattasport

vehklemine

käsipall

male

olümpialiikumine

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo