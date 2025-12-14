Suurepäraselt lasknud Ermits kordas karjääri parimat kohta

Sprindi 24. positsioonilt rajale läinud Ermits oli tiirudes eksimatu ja lahkus viimasest tiirust koguni viiendal positsioonil. Samas oli tema selja taga tihe grupp suusatajaid ja mõned neist sõitsid lõpus eest ära.

Esimese MK-etapivõidu pärast vigastuspausi teenis itaallane Lisa Vittozzi (0; 28.31,5), kes läks teele sprindi 14. positsioonilt. Talle kaotas 11,4 sekundiga MK-sarja üldliider Anna Magnusson (Rootsi; 1; +11,4).

Kolmandana mahtus pjedestaalile norralanna Maren Kirkeeide (3; 39,5), kellele järgnesid Justine Braisaz-Bouchet (Prantsusmaa; 2; +41,2), Elvira Öberg (Rootsi; 2; +43,8), Camille Bened (0; +44,5) ja sprindi võitnud Lou Jeanmonnot (Prantsusmaa; 3; +51,5).

Kohe tema taga lõpetaski Ermits (0; +52,9), kelle kannul finišeerisid ka Dorothea Wierer (Itaalia; 2; +54,9) ja Anna Weidel (Saksamaa; 2; +55,7).

Ermits kordas seega karjääri parimat kohta - eelmisel hooajal oli ta Kontiolahti lühikesel tavadistantsil samuti kaheksas.

"See oli kindlasti mu karjääri kõige parem... tulemus! Võib-olla ka sooritus. Ma ei oskagi midagi öelda. Kõik oli rahulik-rahulik-rahulik kuni viimase tiiru lõpus, kui ma tiirust ära läksin ja sain aru, et oh my god, ma olen nii ees ja ma ei taha langeda!" muljetas Ermits pärast sõitu ERR-ile.

"Aga nii tugevad sõitjad olid ümber ja mingi hetk ma ei saa öelda, et olin okei sellega, aga ma ütlesin, et no ma proovin. Sain ühest mööda ja lõpus sain Wiererist mööda."

"Ma kukkusin, oli nii palju lahtist lund ja mõtlesin, et ei - see ei saa niimoodi lõppeda," jätkas ta. "Ma olen nii õnnelik! Tõesti nii lahe nagu!"

Ermits lasi pihta kõik 20 märki. Ta ütles, et tiirus närv sisse ei tulnudki. "Lamades laskmine on mul anyway selline, kus võtan rahulikumalt. Püsti otseselt... ma ütleks, et siin on kõik võistlused olnud püsti võrdlemisi stabiilsed."

"Mul ei löönud täna närvi sisse ei enne, ei võistluse ajal. Ma ei oodanud rohkemat, kui seda, mis hetkel oli. Selle üle on mul väga hea meel. Ma ei olnud kordagi iseendast eespool."

"See on ülilahe ja kui tuled üle finišijoone ja vaatad, et appi - see ongi see või?" hüüatas päevakangelane. "See oli crazy! Mul on Hochfilzeniga alati nii palju raskusi olnud ja nüüd vaatad need kõik kolm võistlust, et päris lahe koht on! Võib-olla ei ole isegi kohas, vaid iseendas ikkagi."

Sprindi 13. positsioonilt startinud Susan Külm tegi kahe esimese tiiru peale kolm möödalasku, langes rajal mitukümmend kohta ja astus jalakrampide tõttu kõrvale.

Enne võistlust

Pühapäevases jälitussõidus asub rajale kaks eestlannat: karjääri parima sprindisõidu teinud Külm kannab stardinumbrit 13 ning Regina Ermits sõidab numbriga 24.

29-aastase Külma stardikoht annab talle hea võimaluse ka jälitussõidus karjääri parima tulemuse pälvida, mullu Nove Mestos toimunud MM-il lõpetas ta 27. kohaga, MK-etapil on ta saavutanud 40. koha. "13 on mu õnnenumber!" naeris Külm pärast reedest sprinti. "Sõidust nii palju, et mul jäi veel varu. Maadlen siiamaani jalakrampidega. Ei ole leidnud lahendust veel. Tean, et minu sees on veel, mida panna, et kõrgemale tõusta."

Ermitsa karjääri parim jälitussõit jääb eelmise aasta märtsi, kui ta Soldier Hollow's 19. koha pälvis. Nove Mesto MM-il lõpetas ta 24. kohaga.

Tänavuse MK-hooaja esimese jälitussõidu võitis austerlanna Lisa Theresa Hauser, kes edestas Östersundi sprindis esikoha saanud soomlannat Suvi Minkkinneni. Toona pääses pjedestaalile ka rootslanna Anna Magnusson. Mullu võidutses jälitussõitude arvestuses prantslanna Lou Jeanmonnot, kes võitis seitsmest sõidust neli.