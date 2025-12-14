X!

Suurepäraselt lasknud Ermits kordas karjääri parimat kohta

Laskesuusatamine
{{1765698600000 | amCalendar}}
Regina Ermits
Regina Ermits Autor/allikas: SCANPIX / IMAGO/CEPix
Laskesuusatamine

Eesti laskesuusataja Regina Ermits teenis Hochfilzeni maailmakarikaetapil naiste jälitussõidus kaheksanda koha ja kordas sellega karjääri parimat tulemust.

Sprindi 24. positsioonilt rajale läinud Ermits oli tiirudes eksimatu ja lahkus viimasest tiirust koguni viiendal positsioonil. Samas oli tema selja taga tihe grupp suusatajaid ja mõned neist sõitsid lõpus eest ära.

Esimese MK-etapivõidu pärast vigastuspausi teenis itaallane Lisa Vittozzi (0; 28.31,5), kes läks teele sprindi 14. positsioonilt. Talle kaotas 11,4 sekundiga MK-sarja üldliider Anna Magnusson (Rootsi; 1; +11,4).

Kolmandana mahtus pjedestaalile norralanna Maren Kirkeeide (3; 39,5), kellele järgnesid Justine Braisaz-Bouchet (Prantsusmaa; 2; +41,2), Elvira Öberg (Rootsi; 2; +43,8), Camille Bened (0; +44,5) ja sprindi võitnud Lou Jeanmonnot (Prantsusmaa; 3; +51,5).

Kohe tema taga lõpetaski Ermits (0; +52,9), kelle kannul finišeerisid ka Dorothea Wierer (Itaalia; 2; +54,9) ja Anna Weidel (Saksamaa; 2; +55,7).

Ermits kordas seega karjääri parimat kohta - eelmisel hooajal oli ta Kontiolahti lühikesel tavadistantsil samuti kaheksas.

"See oli kindlasti mu karjääri kõige parem... tulemus! Võib-olla ka sooritus. Ma ei oskagi midagi öelda. Kõik oli rahulik-rahulik-rahulik kuni viimase tiiru lõpus, kui ma tiirust ära läksin ja sain aru, et oh my god, ma olen nii ees ja ma ei taha langeda!" muljetas Ermits pärast sõitu ERR-ile.

"Aga nii tugevad sõitjad olid ümber ja mingi hetk ma ei saa öelda, et olin okei sellega, aga ma ütlesin, et no ma proovin. Sain ühest mööda ja lõpus sain Wiererist mööda."

"Ma kukkusin, oli nii palju lahtist lund ja mõtlesin, et ei - see ei saa niimoodi lõppeda," jätkas ta. "Ma olen nii õnnelik! Tõesti nii lahe nagu!"

Ermits lasi pihta kõik 20 märki. Ta ütles, et tiirus närv sisse ei tulnudki. "Lamades laskmine on mul anyway selline, kus võtan rahulikumalt. Püsti otseselt... ma ütleks, et siin on kõik võistlused olnud püsti võrdlemisi stabiilsed."

"Mul ei löönud täna närvi sisse ei enne, ei võistluse ajal. Ma ei oodanud rohkemat, kui seda, mis hetkel oli. Selle üle on mul väga hea meel. Ma ei olnud kordagi iseendast eespool."

"See on ülilahe ja kui tuled üle finišijoone ja vaatad, et appi - see ongi see või?" hüüatas päevakangelane. "See oli crazy! Mul on Hochfilzeniga alati nii palju raskusi olnud ja nüüd vaatad need kõik kolm võistlust, et päris lahe koht on! Võib-olla ei ole isegi kohas, vaid iseendas ikkagi."

Sprindi 13. positsioonilt startinud Susan Külm tegi kahe esimese tiiru peale kolm möödalasku, langes rajal mitukümmend kohta ja astus jalakrampide tõttu kõrvale.

Enne võistlust

Pühapäevases jälitussõidus asub rajale kaks eestlannat: karjääri parima sprindisõidu teinud Külm kannab stardinumbrit 13 ning Regina Ermits sõidab numbriga 24.

29-aastase Külma stardikoht annab talle hea võimaluse ka jälitussõidus karjääri parima tulemuse pälvida, mullu Nove Mestos toimunud MM-il lõpetas ta 27. kohaga, MK-etapil on ta saavutanud 40. koha. "13 on mu õnnenumber!" naeris Külm pärast reedest sprinti. "Sõidust nii palju, et mul jäi veel varu. Maadlen siiamaani jalakrampidega. Ei ole leidnud lahendust veel. Tean, et minu sees on veel, mida panna, et kõrgemale tõusta."

Ermitsa karjääri parim jälitussõit jääb eelmise aasta märtsi, kui ta Soldier Hollow's 19. koha pälvis. Nove Mesto MM-il lõpetas ta 24. kohaga.

Tänavuse MK-hooaja esimese jälitussõidu võitis austerlanna Lisa Theresa Hauser, kes edestas Östersundi sprindis esikoha saanud soomlannat Suvi Minkkinneni. Toona pääses pjedestaalile ka rootslanna Anna Magnusson. Mullu võidutses jälitussõitude arvestuses prantslanna Lou Jeanmonnot, kes võitis seitsmest sõidust neli.

Toimetaja: ERR Sport

Samal teemal

laskesuusauudised

16:45

Suurepäraselt lasknud Ermits kordas karjääri parimat kohta Uuendatud

14:51

Tobreluts: selline biatlon on, kasutasime oma võimalused ära

14:27

Norra mehed teenisid hooaja teise võidu, Eesti nelik lõpetas kaheksandana Uuendatud

13.12

Teise vahetuse järel teisel kohal olnud eestlannad lõpetasid eelviimasena Uuendatud

13.12

IBU esindaja: oleme veendunud, et meie argumendid jäävad kohtus peale

13.12

Kehva: kahju, et lõunanaaber tõmbas mulle koti pähe

13.12

Perrot näitas jälitussõidus võimu, Kehva tegi tubli tõusu Uuendatud

12.12

Susan Külm tegi Hochfilzenis karjääri parima sprindi

12.12

Giacomel teenis karjääri teise etapivõidu, jälitussõidus kolm eestlast

11.12

Kulbin teise MK-etapi eel: suusakiirus paraneb hooaja käigus

11.12

Venemaa laskesuusatajad pöördusid spordikohtusse

11.12

Gaim ja Kaasik olid IBU karikasarjas keskmike seas, mehed kahvatud

10.12

MK-üldvõitja Preussi esimene individuaalstart lükkub taas edasi

09.12

Preuss haigestus koroonasse, kuid sõidab Hochfilzenisse

08.12

Talihärm teeb Hochfilzenis hooaja esimesed MK-stardid

sport.err.ee uudised

17:38

Petrõkina tuli Eesti meistriks, Aleksandr edestas Mihhail Selevkot

17:11

Liiv lõpetas MK-etapi üheksanda kohaga, võitja selgitas ülinapp paremus

16:45

Suurepäraselt lasknud Ermits kordas karjääri parimat kohta Uuendatud

16:10

Liis Kapten tuli murdmaajooksu EM-il noorteklassis 20 hulka

15:47

Drell ja Raieste omavahelises mängus suurt rolli ei kandnud, Murcia võitis

14:51

Tobreluts: selline biatlon on, kasutasime oma võimalused ära

14:51

Laine ei jõudnud esimesel laskumisel finišisse: parimad sõidud on alles ees Uuendatud

14:27

Norra mehed teenisid hooaja teise võidu, Eesti nelik lõpetas kaheksandana Uuendatud

13:59

Tänak: MM-sarja kalender on uskumatult jabur

13:34

Aasta parimateks maadlejateks valiti Karelson ja Vesso

12:57

Alev tegi hooaja parima sõidu, Norra mehed võtsid viisikvõidu

12:01

Albaania liigas esmakordselt põhisse pääsenud Jürgens teenis penalti

11:29

Spurs peatas karikavõistlustel Thunderi ja kohtub finaalis Knicksiga

10:53

Eesti käsipalliklubid alustasid kodust nädalavahetust võidukalt

10:19

Grabe ja Mägi mängivad taaskord Eesti meistrivõistluste finaalis

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo