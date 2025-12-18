Regina Ermits tegi MK-sarjas jälle hea etteaste

Eelmisel MK-etapil Hochfilzenis oli Ermits sprindis 24. ja tõusis jälitussõidus koguni kaheksandale kohale, mis tähistas tema karjääri parima tulemuse kordamist.

Tema koondisekaaslastel nii hästi ei läinud. Tuuli Tomingas tegi ühe möödalasu ja sai 59. koha (+2.11,8). Susan Külm oli 85. (5; +3.05,9) ja Johanna Talihärm 87. (+3.09,3).

Võistluse võitis rootslanna Hanna Öberg (0; 19.24,9), kes edestas vaid 3,3 sekundiga samuti kõik kümme märki tabanud prantslannat Lou Jeanmonnot'd.

Kolmandaks tuli itaallanna Dorothea Wierer (0; +11,4), kes jättis pjedestaalilt välja kaasmaalanna Lisa Vittozzi (+14,9).

Järgnesid Paulina Batovska-Fialkova (Slovakkia; 0; +16,2), Suvi Minkkinen (0; +27,0), Justine Braisaz-Bouchet (Prantsusmaa; 1; +27,5) ja Karoline Offigstad Knotten (Norra; 0; +30,1).

MK-sarja liidrivestis sõitnud rootslanna Anna Magnussoni võistlus ei õnnestunud. Ta jättis tiirudes kaks märki üles ja sai alles 38. koha (+1.23,4).

Enne võistlust

Stardinimekirjas on 103 naist, nende seas ka neli eestlannat: Susan Külm (stardinumber 13), Regina Ermits (nr 34), Tuuli Tomingas (nr 65) ja Johanna Talihärm (nr 83).

Tänavuse hooaja esimese sprindi võitis Östersundis soomlanna Suvi Minkkinen, eelmisel etapil Hochfilzenis võidutses prantslanna Lou Jeanmonnot. Sprindiarvestuse punast särki kannab aga ka MK-sarja üldarvestuses esikohal olev rootslanna Anna Magnusson, kes oli Östersundi sprindis teine ja Hochfilzenis kolmas.

Eestlannadest on sel hooajal sprindis punktikohale jõudnud Külm, kes sai Hochfilzenis 13. koha, Ermits, kes oli samuti Hochfilzenis 24. ning Tomingas, kes sai Östersundis 33. koha.

Sprindi 60 paremat pääsevad laupäevasesse jälitussõitu.