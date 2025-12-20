X!

Jeanmonnot saavutas hooaja teise võidu, Ermits 29.

Laskesuusatamise MK-etapil Le Grand Bornandis võitis naiste 10 km jälitussõidu prantslanna Lou Jeanmonnot (1; 27.58,8). Regina Ermits saavutas 29. koha.

Võistlust teiselt kohalt alustanud Jeanmonnot tõusis liidriks esimese lasketiiru järel, kui rootslanna Hanna Öberg jättis ühe märgi tabamata ja lubas sellega prantslanna endast mööda.

Jeanmonnot tegi oma ainsa möödalasu viimases lasketiirus ning edestas veatu laskmisega teiseks tulnud soomlannat Suvi Minkkineni 30,2 sekundiga. Pjedestaali madalaimale astmele jõudis itaallanna Dorothea Wierer (1; +32,7).

Kuue parema hulka mahtusid veel prantslanna Julia Simon (1; +35,0), slovakitar Paulina Batovska Fialkova (2; +35,5) ja itaallanna Lisa Vittozzi (2; +42,0). Esimesena rajale pääsenud Hanna Öberg lõpetas seitsmendal positsioonil (4; +47,2).

Regina Ermits läbis esimese lasketiiru puhaste paberitega, kuid tegi igas järgmises tiirus ühe möödalasu ning sai lõpuks 29. koha (+2.19,9).

Tuuli Tomingase võistlus lõppes teise lasketiiru järel, kui sai liidrilt ringiga sisse. Tomingas lasi esimeses tiirus kõik märgid alla, aga jättis teises tiirus üles kolm märki.

Hooaja teise võidu teeninud Jeanmonnot tõusis ühtlasi MK-sarja üldliidriks (406 punkti). Ermits hoiab üldarvestuses 24. kohta (97 p) ja pääseb tänu sellele pühapäevasesse ühisstardiga sõitu.

Enne võistlust:

Eestlastest suutsid sprindisõidus edasipääsu tagada 15. kohal lõpetanud Regina Ermits ja 59. koha saanud Tuuli Tomingas.

Eelmisel MK-etapil Hochfilzenis oli Ermits sprindis 24. ja tõusis jälitussõidus koguni kaheksandale kohale, mis tähistas tema karjääri parima tulemuse kordamist.

Ermits stardib täna liidrist rootslannast Hanna Öbergist 56 sekundit hiljem ning Tomingas saab lähte kaks minutit ja 12 sekundit pärast Öbergi.

Öbergi järel asub rajale prantslanna Lou Jeanmonnot. Temast omakorda kaheksa sekundit hiljem stardib itaallanna Dorothea Wierer.

Esikolmikule järgnevad itaallanna Lisa Vittozzi (+0.15), slovakitar Paulina Batovska Fialkova (+0.16) ja soomlanna Suvi Minkkinen (+0.27). MK-sarja üldliider rootslanna Anna Magnusson stardib 38. kohalt (+1.23).

