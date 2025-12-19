Madridi Real ja Manchester United kahvatuvad USA sporditiimide kõrval

Kümnendat aastat järjest hõivas esikoha ameerika jalgpalli profiliiga NFL-i meeskond Dallas Cowboys, kelle väärtuseks hindas Forbes 13 miljardit USA dollarit.

Ülejäänud esiviisiku moodustasid Golden State Warriors (NBA; 11 miljardit), Los Angeles Rams (NFL; 10,5 miljardit), New York Giants (NFL; 10,1 miljardit) ja Los Angeles Lakers (NBA; 10 miljardit).

50 tiimist koosnenud pingeritta mahtus ainult neli jalgpalliklubi. Madridi Real platseerus 20. kohale (6,75 miljardit), Manchester United 24. kohale (6,6 miljardit), Barcelona 42. kohale (5,65 miljardit) ja Liverpool 48. kohale (5,4 miljardit). Mullu kuulusid nimekirja ka Manchester City, Müncheni Bayern ja Pariisi Saint-Germain.

Lisaks USA sporditiimidele ja neljale Euroopa jalgpalliklubile olid esindatud ka vormel-1 võistkonnad Ferrari ja Mercedes. Ferrari valiti 26. kohale (6,5 miljardit) ja Mercedes 34. kohale (6 miljardit).