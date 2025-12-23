X!

Fännile äsanud NFL-i täht võib jääda ilma hiiglaslikust rahasummast

Ameerika jalgpall
DK Metcalf
DK Metcalf Autor/allikas: SCANPIX/AP
Ameerika jalgpall

Möödunud pühapäeval leidis ameerika jalgpalli profiliigas NFL aset ebatavaline juhtum, kui Pittsburgh Steelersi püüdja DK Metcalf läks mängu ajal ühe Detroit Lionsi toetaja juurde ning konflikt muutus füüsiliseks.

Steelers külastas NFL-i 16. mänguvoorus Lionsit ning mäng kujunes pingeliseks, aga teise veerandi lõpus näidati teleülekandes, kuidas Metcalf läks ühe Lionsi fänni juurde, haaras tal särgist ning tõukas seejärel teda tugevalt. Püüdjat mängust välja ei visatud ning Pittsburgh võitis rabeda mängu 29:24, kindlustades sellega sisuliselt koha play-off'is.

Esmaspäeval teatas liiga, et Metcalf saab põhiturniiri viimaseks kaheks mänguks keelu. Spekulatsiooni on olnud palju, aga kõnealune fänn ütles, et kutsus mängija enda juurde, kasutades tema täisnime (DeKaylin Zecharius Metcalf - toim). "Ma ütlesin talle seda, ta haaras mind ja tõmbas mu särgi lõhki. Olen šokeeritud, aga ma tahan lihtsalt, et Lions võidaks," ütles Ryan Kennedy pärast mängu.

Metcalf saab NFL-i mängukeelu vaidlustada ning kaotaks kahe mängu vahele jätmisega üle poole miljoni dollari. See pole veel midagi: lisaks mõjutab mängukeeld tema hiiglaslikus lepingus klausleid, mistõttu võib püüdja jääda ilma lausa 45 miljonist USA dollarist. Sportlane pole ise juhtunut kommenteerinud.

NFL-i enda meediakanal kirjutas esmaspäeval, et Metcalf ja kõnealune fänn on ka varasemalt kokku põrganud. Mullu, kui püüdja veel Seattle Seahawksi esindas, oli Metcalf turvatöötajate poole pöördunud ning Seahawks mängis Detroidis ka kahel varasemal hooajal.

Steelers mängib tänavu veel võõrsil Cleveland Brownsi ning hooaja viimases mängus võõrustatakse Baltimore Ravensit, kes on kahe võidu kaugusel. Kui Pittsburgh alistab nõrgema Brownsi, on play-off'i koht täiesti kindel; sama juhtuks ka Ravensi kaotuse puhul.

Toimetaja: Kristjan Kallaste

Samal teemal

sport.err.ee värsked uudised

15:59

Salah tõi kontinendi edukaimale viimasel hetkel võidu

15:52

Paide Linnameeskond jättis hüvasti hästi panustanud nigeerlasega

15:17

Fännile äsanud NFL-i täht võib jääda ilma hiiglaslikust rahasummast

15:17

Eesti saalijalgpallikoondis kohtub aasta alguses esmakordselt Norraga Uuendatud

14:38

Tampa Bay Lightning teenis teise soliidse võidu järjest

13:21

Väravat lüües viga saanud Liverpooli äss taastub operatsioonist mitu kuud

12:44

Video | Lilander lõi saalijalgpalli debüüdis värava esimesel minutil

12:07

Solberg: unistustes olen nagu Ogier

11:28

Warriors sattus vaidluse järel hoogu, Charlotte'i snaiper tegi ajalugu

11:00

KUULA | Jõulueelses "Võimlas" vaadati taliolümpia poole Uuendatud

10:53

Koduses jalgpalli naiste kõrgliigas mängivad tuleval aastal seitse klubi

10:24

FIS uuendas neutraalsete sportlaste nimekirja kahe suusahüppajaga

09:44

Kahekordne Euroopa meister loobus tulevast EM-ist

09:12

F1-sarja etapivõitja Arand: kas oled väga kiire või väga märg!

08:34

Veesaar ja North Carolina teenisid osariigirivaali üle suure võidu

22.12

ATP uue põlvkonna finaalturniiri võitis USA tulevikutäht

22.12

ETV spordisaade, 22. detsember

22.12

Turneeks kosunud Aigro: vorm lagunes seal voodis, kus Rukal pikutasin

22.12

Aroni raske töö kannab vilja: tegin mitmeid kordi rohkem, kui pidin

22.12

Eesti koondislased andsid Itaalias kaks väravasöötu

22.12

Tammearu ja Tammemaa teenisid Jaapanis karikahõbeda

22.12

Jalgpalligalal anti üle kuld- ja hõbemärgid

22.12

Laine: käesolev hooaeg on samm reaalsusesse tagasi, pean palju vaeva nägema

22.12

Aasta parasportlased pälvivad esmakordselt eraldi taiese

22.12

Crosby võttis Lemieux'lt kõigi aegade resultatiivsusrekordi

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo