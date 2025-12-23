Fännile äsanud NFL-i täht võib jääda ilma hiiglaslikust rahasummast

Steelers külastas NFL-i 16. mänguvoorus Lionsit ning mäng kujunes pingeliseks, aga teise veerandi lõpus näidati teleülekandes, kuidas Metcalf läks ühe Lionsi fänni juurde, haaras tal särgist ning tõukas seejärel teda tugevalt. Püüdjat mängust välja ei visatud ning Pittsburgh võitis rabeda mängu 29:24, kindlustades sellega sisuliselt koha play-off'is.

Esmaspäeval teatas liiga, et Metcalf saab põhiturniiri viimaseks kaheks mänguks keelu. Spekulatsiooni on olnud palju, aga kõnealune fänn ütles, et kutsus mängija enda juurde, kasutades tema täisnime (DeKaylin Zecharius Metcalf - toim). "Ma ütlesin talle seda, ta haaras mind ja tõmbas mu särgi lõhki. Olen šokeeritud, aga ma tahan lihtsalt, et Lions võidaks," ütles Ryan Kennedy pärast mängu.

Metcalf saab NFL-i mängukeelu vaidlustada ning kaotaks kahe mängu vahele jätmisega üle poole miljoni dollari. See pole veel midagi: lisaks mõjutab mängukeeld tema hiiglaslikus lepingus klausleid, mistõttu võib püüdja jääda ilma lausa 45 miljonist USA dollarist. Sportlane pole ise juhtunut kommenteerinud.

NFL-i enda meediakanal kirjutas esmaspäeval, et Metcalf ja kõnealune fänn on ka varasemalt kokku põrganud. Mullu, kui püüdja veel Seattle Seahawksi esindas, oli Metcalf turvatöötajate poole pöördunud ning Seahawks mängis Detroidis ka kahel varasemal hooajal.

Steelers mängib tänavu veel võõrsil Cleveland Brownsi ning hooaja viimases mängus võõrustatakse Baltimore Ravensit, kes on kahe võidu kaugusel. Kui Pittsburgh alistab nõrgema Brownsi, on play-off'i koht täiesti kindel; sama juhtuks ka Ravensi kaotuse puhul.