Spordimuuseum pälvis aasta sillalooja lõimumispreemia

Spordimuuseumi haridusosakonna juhi Ave Vilpo sõnul on rõõm suur. "Usume, et sport ühendab inimesi ning muuseumiharidus on suurepärane vahend selle innustamiseks," lisas Vilpo.

Vilpo tõi välja, et spordimuuseumi aktiivne keskkond on hea koht erineva taustaga inimeste kokku toomiseks. "Meie eesmärk on pakkuda turvalist ja inspireerivat keskkonda, kus noored saaksid õppida, keelt harjutada ja koos tegutsedes uusi sidemeid luua."

Lõimumistegevusi on muuseum pakkunud järjepidevalt alates 2018. aastast. Erinevate programmide kaudu on spordimuuseum tutvustanud Eesti spordilugu ja -kultuuri teise emakeelega peredele, noortele, klassi- ja laagrigruppidele.

Nendes tegevustes on osalejatel olnud võimalus turvalises ja sõbralikus keskkonnas eesti keelt harjutada, uusi tutvusi luua ning kohaliku kogukonnaga sidet tugevdada.

2024. aastal algas spordimuuseumis Erasmus+ Sport projekt, mille toel võeti muuseumisse vastu üle 700 teise emakeelega noore. Soome spordimuuseumi TAHTOga koostöös kulgenud Erasmus+ Sport projekti raames valmis ka tasuta rändnäitus koolidele, mille idee on tutvustada, kuidas sport võib olla vahendiks erinevate inimeste ühendamisel. Mitmel korral toimusid lastelaagrid, kus osalesid nii kohalikud kui teistest riikidest pärit noored, et omavahel lõimuda.

Eesti Spordi- ja Olümpiamuuseum on Baltimaade suurim spordimuuseum.