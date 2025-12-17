X!

Spordimuuseum pälvis aasta sillalooja lõimumispreemia

Varia
Preemiad andsid üle kultuuriminister Heidy Purga ja Integratsiooni Sihtasutuse juhataja Dmitri Moskovtsev.
Preemiad andsid üle kultuuriminister Heidy Purga ja Integratsiooni Sihtasutuse juhataja Dmitri Moskovtsev. Autor/allikas: Egert Kamenik
Varia

Teisipäeval kuulutati Eestimaa Rüütelkonna hoones välja 2025. aasta lõimumispreemiad, mille aasta sillalooja kategooria laureaadiks valiti Eesti Spordi- ja Olümpiamuuseum.

Spordimuuseumi haridusosakonna juhi Ave Vilpo sõnul on rõõm suur. "Usume, et sport ühendab inimesi ning muuseumiharidus on suurepärane vahend selle innustamiseks," lisas Vilpo.

Vilpo tõi välja, et spordimuuseumi aktiivne keskkond on hea koht erineva taustaga inimeste kokku toomiseks. "Meie eesmärk on pakkuda turvalist ja inspireerivat keskkonda, kus noored saaksid õppida, keelt harjutada ja koos tegutsedes uusi sidemeid luua."

Lõimumistegevusi on muuseum pakkunud järjepidevalt alates 2018. aastast. Erinevate programmide kaudu on spordimuuseum tutvustanud Eesti spordilugu ja -kultuuri teise emakeelega peredele, noortele, klassi- ja laagrigruppidele.

Nendes tegevustes on osalejatel olnud võimalus turvalises ja sõbralikus keskkonnas eesti keelt harjutada, uusi tutvusi luua ning kohaliku kogukonnaga sidet tugevdada. 

2024. aastal algas spordimuuseumis Erasmus+ Sport projekt, mille toel võeti muuseumisse vastu üle 700 teise emakeelega noore. Soome spordimuuseumi TAHTOga koostöös kulgenud Erasmus+ Sport projekti raames valmis ka tasuta rändnäitus koolidele, mille idee on tutvustada, kuidas sport võib olla vahendiks erinevate inimeste ühendamisel. Mitmel korral toimusid lastelaagrid, kus osalesid nii kohalikud kui teistest riikidest pärit noored, et omavahel lõimuda. 

Eesti Spordi- ja Olümpiamuuseum on Baltimaade suurim spordimuuseum.

Toimetaja: Henrik Laever

Samal teemal

viimased uudised

14:05

Eesti jäi rannatennise MM-il matšivõiduta

13:33

FIFA paiskas müüki soodsamad MM-i piletid

12:44

Autoralli MM-sarjaga liitub 2027. aastast uus võistkond

12:12

Pärnu Vaprus tegi toetajatele varajase jõulukingi

11:47

Spordimuuseum pälvis aasta sillalooja lõimumispreemia

11:20

Liverpooli võiduparaadil autoga rahva sekka sõitnud mees mõisteti 21 aastaks vangi

10:46

Esimene sakslane liitus NHL-is 1000 punkti klubiga

10:09

New York Knicks tuli NBA karikavõitjaks

09:40

Chelsea tagas esimesena koha poolfinaalis

09:11

Euroliiga tiitlikaitsja võiduseeria katkes

ülekannete kava

etv spordisaade

vaata uuesti!

VAATA ÜLEKANDEID

kuula podcasti

kuula spordisaadet

raadiouudised

15.12

Treener: Eesti sulgpall on praegu päris heal tasemel

15.12

Advokaat: kohus leidis, et üleüldine keeld venelastele pole õiguslik

10.12

Eesti saalihokinaiskonna puurilukk: olime nii lähedal!

08.12

Eesti tagas MM-il veenva võidu toel alagrupist edasipääsu

14.11

Räim enda veetavast rattatiimist: oleme pidanud võtma kaks sammu tagasi

GALERIID

leia meid facebookist

Loetumad uudised

16.12

Tähelendu tegev Norra multitalent kaasati olümpiakoondisesse

15.12

HÄÄLETA | Algas "Aasta sportlane 2025" rahvahääletus

08:05

Veesaar püstitas North Carolina võidumängus punktirekordi

16.12

PSG peab Mbappele 60 miljonit eurot maksma

16.12

Kahevõistluse Eesti meistrivõistlused jäävad taaskord ära

16.12

M-Sport edutas koosseisu veel ühe iirlase

16.12

Botswana olümpiavõitja kaalub tulevikus kodakondsuse vahetamist

16.12

TalTech/Alexela võitis eurosarjas kolmanda mängu järjest

16.12

Flagg võttis LeBronilt rekordi, aga Jazz teenis Markkaneni juhtimisel võidu

16.12

Vihane nooleviskaja peksis MM-il rusika katki

tv10 olümpiastarti

multimeedia

kergejõustik

võrkpall

vormelisport

jalgrattasport

vehklemine

käsipall

male

olümpialiikumine

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo