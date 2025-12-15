X!

Hughes viskas Wildi särgis debüütvärava

Jäähoki
Quinn Hughes.
Quinn Hughes. Autor/allikas: SCANPIX/IMAGN IMAGES via Reuters Connect
Jäähoki

Jäähokiliigas NHL sai Minnesota Wild kodujääl Boston Bruinsist jagu 6:2 (1:0, 2:0, 3:2).

Wild sai mõne päeva eest Quinn Hughes'i näol olulist lisajõudu juurde ja hinnatud kaitsemängija tegi uue koduklubi särgis meeldejääva debüüdi, kui viskas viimase perioodi alguses kodumeeskonna neljanda värava.

"Oli tõesti väga eriline mäng. Ma ei oodanud, et viskan värava, aga see oli lahe hetk. Minnesota armastab jäähokit ja seda oli mängu ajal tunda," rääkis Hughes mängu järel.

Üleplatsimehed olid kolm resultatiivsuspunkti kogunud Ryan Hartman (1+2) ja Kirill Kaprizov (2+1). Filip Gustavsson sooritas Wildi postide vahel 29 tõrjet.

Wild kirjutas tabelisse neljanda järjestikuse võidu ning tõusis läänekonverentsis koha võrra kõrgemale kolmandale reale (43 p). Neist eespool on Colorado Avalanche (53) ja Dallas Stars (43). Bruins asub idakonverentsis kaheksandal positsioonil (38).

Teised tulemused:

Seattle Kraken - Buffalo Sabres 1:3
Montreal Canadiens - Edmonton Oilers 4:1
Carolina Hurricanes - Philadelphia Flyers 3:2 (kv.)
Pittsburgh Penguins - Utah Mammoth 4:5 (la.)
New Jersey Devils - Vancouver Canucks 1:2

Toimetaja: Henrik Laever

Samal teemal

ülekannete kava

jäähokiuudised

18:02

Hughes viskas Wildi särgis debüütvärava

08:09

Eesti U-20 jäähokikoondis võitis ajaloolise hõbemedali

14.12

Mõõnav Panter sai Leedu klubilt lüüa

13.12

Lõpusekunditel viigistanud U-20 hokikoondis sai Poolast jagu

13.12

Suur vahetustehing NHL-is: Canucks saatis hinnatud kaitsemängija Wildi

12.12

Leedu väravavahi hea mäng peatas Rooba klubi võiduseeria

12.12

VIDEO | Stamkos viskas St. Louis Bluesi väravasse neli litrit

11.12

U-20 jäähokikoondis teenis MM-il esimese võidu

11.12

Blackhawks naasis Bedardi eestvedamisel võiduteele

11.12

Rooba ja Kombe klubide duelli võitis KooKoo

10.12

Läti väravavaht pidi 0,1 sekundit enne lõppu võrgust saatusliku litri õngitsema

09.12

Jäähoki noortekoondis kaotas MM-i teises mängus Ungarile

09.12

NHL-i juhile valmistab muret olümpiamängude hokiareen

09.12

Maple Leafs ja Red Wings jätsid vastased nullile

08.12

Eesti hokinoored mängisid MM-i avamängus korraliku edu maha

multimeedia

sport.err.ee värsked uudised

19:51

FIDE leevendas piiranguid agressorriikide sportlastele

19:16

GALERII | Sakus selgitati välja Eesti parimad cheerleader'id

18:40

Jalgpalli naiste meistriliigaga liitub kaks uut klubi

17:29

Aivar Rehemaa: ma ei näe muretsemiseks põhjust

16:45

Chiefs jääb üle kümne aasta play-off'ist välja, Mahomes sai tõsise vigastuse

16:11

Robin Kool saavutas karjääri kolmanda suurvõidu

15:51

Treener: Eesti sulgpall on praegu päris heal tasemel

15:15

Aasta meesjalgpalluri nominendid on Hein, Käit ja Paskotši

14:50

Narva United pööras mängu enda kasuks, Ravens ja Qarabag leppisid viiki

14:07

Nädal piiri taga: Tammearu ja Tammemaa said Jaapanis tähtsa võidu

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo