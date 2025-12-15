Hughes viskas Wildi särgis debüütvärava

Wild sai mõne päeva eest Quinn Hughes'i näol olulist lisajõudu juurde ja hinnatud kaitsemängija tegi uue koduklubi särgis meeldejääva debüüdi, kui viskas viimase perioodi alguses kodumeeskonna neljanda värava.

"Oli tõesti väga eriline mäng. Ma ei oodanud, et viskan värava, aga see oli lahe hetk. Minnesota armastab jäähokit ja seda oli mängu ajal tunda," rääkis Hughes mängu järel.

Üleplatsimehed olid kolm resultatiivsuspunkti kogunud Ryan Hartman (1+2) ja Kirill Kaprizov (2+1). Filip Gustavsson sooritas Wildi postide vahel 29 tõrjet.

Wild kirjutas tabelisse neljanda järjestikuse võidu ning tõusis läänekonverentsis koha võrra kõrgemale kolmandale reale (43 p). Neist eespool on Colorado Avalanche (53) ja Dallas Stars (43). Bruins asub idakonverentsis kaheksandal positsioonil (38).

Teised tulemused:

Seattle Kraken - Buffalo Sabres 1:3

Montreal Canadiens - Edmonton Oilers 4:1

Carolina Hurricanes - Philadelphia Flyers 3:2 (kv.)

Pittsburgh Penguins - Utah Mammoth 4:5 (la.)

New Jersey Devils - Vancouver Canucks 1:2