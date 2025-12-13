X!

Suur vahetustehing NHL-is: Canucks saatis hinnatud kaitsemängija Wildi

Jäähoki
Quinn Hughes.
Quinn Hughes. Autor/allikas: SCANPIX/Getty Images via AFP
Jäähoki

Jäähokiliigas NHL toimus ööl vastu laupäeva vahetustehing, mille käigus omandas Minnesota Wild hinnatud kaitsemängija Quinn Hughes'i mängijaõigused.

Wild saatis vastutasuks Canucksile ründemängijad Marco Rossi ja Liam Ohgreni, kaitsja Zeev Buiumi ja 2026. aasta draft'i esimese ringi valikuõiguse. Canucks otsustas hinnatud kaitsemängijast loobuda, sest pooleteist aasta pärast saab Hughes'ist vabaagent ning tal ei olnud huvi lepingut pikendada.

"Quinni taolisest mängijast on väga raske loobuda," tõdes Canucksi president Jim Rutherford. "Me armastame teda nii inimese kui ka mängijana. Ta on üks parimaid mängijaid, kes kunagi Canucksi särki kandnud. Samas mõistsime, et varsti oleks temast saanud vabaagent."

Canucksi peamänedžer Patrik Allvin lisas, et Hughes'ile hakati uut mängupaika otsima juba eelmisel hooajal. "Me üritasime teha kõik võimaliku, et veenda teda siia jääma, aga me ei saanud sellega hakkama. Siis hakkasime otsima võimalikke huvilisi, kes võiksid meile teha parima pakkumise," sõnas Allvin.

Wildil on võimalik Hughes'ile pakkuda uut lepingut alates järgmise aasta 1. juulist. Samas ei ole kindel, kas Hughes üldse soovib Minnesotasse jääda, sest ta on varasemalt korduvalt avaldanud soovi mängida koos oma vendade Jacki ja Luke'iga, kes kuuluvad mõlemad New Jersey Devilsi hingekirja.

26-aastane Hughes valiti 2018. aasta draft'is Canucksi poolt seitsmenda mängijana ning viimased kaks hooaega oli ta meeskonna kapten. Üle-möödunud hooajal võitis Hughes James Norrise auhinna, mis antakse põhihooaja parimale kaitsemängijale. Ta on ühtlasi üks kuuest mehest, kes on juba kaasatud USA koondise koosseisu Milano Cortina taliolümpiamängudeks.

Lisaks Canucksile ja Wildile jõudsid läinud ööl omavahel kokkuleppeni ka Edmonton Oilers ja Pittsburgh Penguins. Oilers sai Penguinsilt väravavahi Tristan Jarry ning vastupidises suunas liikusid väravavaht Stuart Skinner, kaitsemängija Brett Kulak ja 2029. aasta draft'i teise ringi valikuõigus.

Toimetaja: Henrik Laever

Samal teemal

ülekannete kava

jäähokiuudised

12:30

Suur vahetustehing NHL-is: Canucks saatis hinnatud kaitsemängija Wildi

12.12

Leedu väravavahi hea mäng peatas Rooba klubi võiduseeria

12.12

VIDEO | Stamkos viskas St. Louis Bluesi väravasse neli litrit

11.12

U-20 jäähokikoondis teenis MM-il esimese võidu

11.12

Blackhawks naasis Bedardi eestvedamisel võiduteele

11.12

Rooba ja Kombe klubide duelli võitis KooKoo

10.12

Läti väravavaht pidi 0,1 sekundit enne lõppu võrgust saatusliku litri õngitsema

09.12

Jäähoki noortekoondis kaotas MM-i teises mängus Ungarile

09.12

NHL-i juhile valmistab muret olümpiamängude hokiareen

09.12

Maple Leafs ja Red Wings jätsid vastased nullile

08.12

Eesti hokinoored mängisid MM-i avamängus korraliku edu maha

08.12

Vegas alistas lisaajal Rangersi, Anaheim viskas Chicago puuri litreid täis

07.12

MacKinnon tõi Avalanche'ile lisaajal võidu

06.12

Galerii | Hokiliigas olid võidukad Narva ja Tartu

04.12

Ovetškin viskas Capitalsi võidumängus kaks väravat

multimeedia

sport.err.ee värsked uudised

13:15

Kamerun teatas Aafrika meistrivõistlusteks kaks erinevat koosseisu

12:40

VAATA OTSE | Meeste jälitussõidus stardib kolm eestlast Uuendatud

11:55

Räppo ja Kivioja lõpetasid tippsarja finaaletapil teises kümnes

11:14

Belgrad värvus mustaks

10:45

TÄNA OTSE | Kuidas läheb Eesti teatenaiskonnal Hochfilzenis?

10:16

Curry naasis vigastuspausilt 39 punktiga, aga võidu võttis Timberwolves

09:46

Rae pikendas Balti liigas võiduseeria kümnemänguliseks

09:13

Legia pidi taas kaotusega leppima

08:37

Kelly Sildaru saavutas MK-etapil kaheksanda koha

12.12

Laura Anga sai MK-etapi kvalifikatsioonis 20. koha

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo