Suur vahetustehing NHL-is: Canucks saatis hinnatud kaitsemängija Wildi

Wild saatis vastutasuks Canucksile ründemängijad Marco Rossi ja Liam Ohgreni, kaitsja Zeev Buiumi ja 2026. aasta draft'i esimese ringi valikuõiguse. Canucks otsustas hinnatud kaitsemängijast loobuda, sest pooleteist aasta pärast saab Hughes'ist vabaagent ning tal ei olnud huvi lepingut pikendada.

"Quinni taolisest mängijast on väga raske loobuda," tõdes Canucksi president Jim Rutherford. "Me armastame teda nii inimese kui ka mängijana. Ta on üks parimaid mängijaid, kes kunagi Canucksi särki kandnud. Samas mõistsime, et varsti oleks temast saanud vabaagent."

Canucksi peamänedžer Patrik Allvin lisas, et Hughes'ile hakati uut mängupaika otsima juba eelmisel hooajal. "Me üritasime teha kõik võimaliku, et veenda teda siia jääma, aga me ei saanud sellega hakkama. Siis hakkasime otsima võimalikke huvilisi, kes võiksid meile teha parima pakkumise," sõnas Allvin.

Wildil on võimalik Hughes'ile pakkuda uut lepingut alates järgmise aasta 1. juulist. Samas ei ole kindel, kas Hughes üldse soovib Minnesotasse jääda, sest ta on varasemalt korduvalt avaldanud soovi mängida koos oma vendade Jacki ja Luke'iga, kes kuuluvad mõlemad New Jersey Devilsi hingekirja.

26-aastane Hughes valiti 2018. aasta draft'is Canucksi poolt seitsmenda mängijana ning viimased kaks hooaega oli ta meeskonna kapten. Üle-möödunud hooajal võitis Hughes James Norrise auhinna, mis antakse põhihooaja parimale kaitsemängijale. Ta on ühtlasi üks kuuest mehest, kes on juba kaasatud USA koondise koosseisu Milano Cortina taliolümpiamängudeks.

Lisaks Canucksile ja Wildile jõudsid läinud ööl omavahel kokkuleppeni ka Edmonton Oilers ja Pittsburgh Penguins. Oilers sai Penguinsilt väravavahi Tristan Jarry ning vastupidises suunas liikusid väravavaht Stuart Skinner, kaitsemängija Brett Kulak ja 2029. aasta draft'i teise ringi valikuõigus.