Rahvusvahelisel lauatenniseturniiril jäid võidu koju

Lauatenniseklubi Kalev korraldatud rahvusvahelisel lauatenniseturniiril osales tänavu 261 mängijat ning võitjaks krooniti meeste klassis Andrei Maltizov ja naiste arvestuses Reelica Hanson.

Lisaks Eesti täiskasvanute, juunioride ja kadettide koondisele osalesid Läti ja Leedu paremik ning mängijad Soomest, Itaaliast, Jaapanist ja Hiinast. Kokku oli osalejaid seitsmest erinevast riigist.

Naiste konkurentsis sai Kristiine spordihallis peetud turniiril oodatult esikoha Reelica Hanson (TTÜ Spordiklubi), kes alistas finaalis 3:0 Soomet esindava Polina Levkina. Kolmanda koha sai Smilte Morkunaite Leedust.

Meeste finaalis võitis Andre Maltizov (TTÜ Spordiklubi) üllatuslikult turniiri kõrgeima tasemega mängijat, Leedu teist reketit Mindaugas Steponkust tulemusega 3:1. Kolmanda koha sai Long Nguyen Soomest.