X!

Yakovlevi koduklubi teenis Kreeka esiliigas seitsmenda võidu järjest

Jalgpall
Ioan Yakovlev (keskel)
Ioan Yakovlev (keskel) Autor/allikas: Facebook/Panionios Football
Jalgpall

Eesti jalgpallikoondise ääreründaja Ioan Yakovlevi koduklubi Panionios teenis Kreeka esiliigas seitsmenda võidu järjest, alistades võõrsil Ilioupoli 1:0.

Yakovlev alustas kohtumist algkoosseisus ja vahetati 66. minutil välja. Mängu ainus värav sündis avapoolaja lõpus, kui Panioniose eest tegi skoori Giannis Kiakos, vahendab Soccernet.ee.

Panionios asub Kreeka esiliiga lõuna piirkonnas teisel kohal, kaotades neli vooru enne põhihooaja lõppu Kalamatale kahe punktiga ja edestades lähimaid jälitajad rohkem kui kümne punktiga.

Daniil Pareiko jälgis pingilt, kuidas L'Aquila kaotas Serie D-s Anconale 0:2. Eelmised neli kohtumist võitnud L'Aquila asub oma piirkonnas neljandal kohal.

Loe pikemalt portaalist Soccernet.ee.

Toimetaja: Maarja Värv

Samal teemal

premium liiga

jalgpalliuudised

10:58

Yakovlevi koduklubi teenis Kreeka esiliigas seitsmenda võidu järjest

08:47

Hein vaatas Werderi kaotusmängu pingilt

14.12

Man City ja Aston Villa ei lase Arsenali kaugemale

14.12

Albaania liigas esmakordselt põhisse pääsenud Jürgens teenis penalti

14.12

Rekordilise väravasöödu andnud Salah lahkus platsilt valju aplausi saatel

13.12

Metsa koduklubi mängis pikalt vähemuses, aga lõpetas koleda seeria

13.12

Aasta meesjuuniori tiitlile kandideerivad Paalberg, Kristal ja Siht

13.12

Kamerun teatas Aafrika meistrivõistlusteks kaks erinevat koosseisu

12.12

Saalijalgpallikoondis sai teada vastased MM-valikturniiri eelringis

12.12

Üheksakordse Soome meisterklubi peatribüün põles maha

sport.err.ee uudised

12:55

Neljas Eesti kahevõistleja kvalifitseerus Otepää MK-etapile

12:21

Mäe parimate sportlaste valimisest: keeruline on hakata alasid võrdlema

11:51

Advokaat: kohus leidis, et üleüldine keeld venelastele pole õiguslik

11:32

Rahvusvahelisel lauatenniseturniiril jäid võidu koju

10:58

Yakovlevi koduklubi teenis Kreeka esiliigas seitsmenda võidu järjest

10:10

LeBron James tõi lõpusekundeil Lakersile võidu

09:44

Kaotusseisust välja tulnud Mägi krooniti taas 9-palli Eesti meistriks

09:18

Tartu Ülikool/Bigbank tõusis naiste meistriliigas tabelijuhiks

08:47

Hein vaatas Werderi kaotusmängu pingilt

08:09

Eesti U-20 jäähokikoondis võitis ajaloolise hõbemedali

00:01

HÄÄLETA | Algas "Aasta sportlane 2025" rahvahääletus

14.12

Rae tunnistas Leedus vaid võite

14.12

Saalihokikoondise kapten: on, mille üle uhkust tunda

14.12

Mõõnav Panter sai Leedu klubilt lüüa

14.12

Petrõkina tuli Eesti meistriks, Aleksandr edestas Mihhail Selevkot Uuendatud

14.12

Suurepäraselt lasknud Ermits kordas karjääri parimat kohta Uuendatud

14.12

Norra mehed teenisid hooaja teise võidu, Eesti nelik lõpetas kaheksandana Uuendatud

14.12

ETV spordisaade, 14. detsember

14.12

Petrõkina: tegin kõik hüpped ära, ka raskemad

14.12

Man City ja Aston Villa ei lase Arsenali kaugemale

loetumad

14.12

Suurepäraselt lasknud Ermits kordas karjääri parimat kohta Uuendatud

14.12

Kelly Sildaru sai X-mängudele kaks kutset

14.12

Norra mehed teenisid hooaja teise võidu, Eesti nelik lõpetas kaheksandana Uuendatud

00:01

HÄÄLETA | Algas "Aasta sportlane 2025" rahvahääletus

14.12

Petrõkina tuli Eesti meistriks, Aleksandr edestas Mihhail Selevkot Uuendatud

14.12

Šveits krooniti maailmameistriks, Rootsi jäi esimest korda medalita

14.12

Norra suusataja teenis karjääri esimese MK-etapivõidu

13.12

Kehva: kahju, et lõunanaaber tõmbas mulle koti pähe

14.12

Tobreluts: selline biatlon on, kasutasime oma võimalused ära

14.12

Alev tegi hooaja parima sõidu, Norra mehed võtsid viisikvõidu

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo