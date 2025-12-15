Yakovlevi koduklubi teenis Kreeka esiliigas seitsmenda võidu järjest

Daniil Pareiko jälgis pingilt, kuidas L'Aquila kaotas Serie D-s Anconale 0:2. Eelmised neli kohtumist võitnud L'Aquila asub oma piirkonnas neljandal kohal.

Panionios asub Kreeka esiliiga lõuna piirkonnas teisel kohal, kaotades neli vooru enne põhihooaja lõppu Kalamatale kahe punktiga ja edestades lähimaid jälitajad rohkem kui kümne punktiga.

Yakovlev alustas kohtumist algkoosseisus ja vahetati 66. minutil välja. Mängu ainus värav sündis avapoolaja lõpus, kui Panioniose eest tegi skoori Giannis Kiakos, vahendab Soccernet.ee.

