Yakovlevi koduklubi teenis Kreeka esiliigas seitsmenda võidu järjest
Eesti jalgpallikoondise ääreründaja Ioan Yakovlevi koduklubi Panionios teenis Kreeka esiliigas seitsmenda võidu järjest, alistades võõrsil Ilioupoli 1:0.
Yakovlev alustas kohtumist algkoosseisus ja vahetati 66. minutil välja. Mängu ainus värav sündis avapoolaja lõpus, kui Panioniose eest tegi skoori Giannis Kiakos, vahendab Soccernet.ee.
Panionios asub Kreeka esiliiga lõuna piirkonnas teisel kohal, kaotades neli vooru enne põhihooaja lõppu Kalamatale kahe punktiga ja edestades lähimaid jälitajad rohkem kui kümne punktiga.
Daniil Pareiko jälgis pingilt, kuidas L'Aquila kaotas Serie D-s Anconale 0:2. Eelmised neli kohtumist võitnud L'Aquila asub oma piirkonnas neljandal kohal.
Toimetaja: Maarja Värv