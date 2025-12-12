X!

Susan Külm tegi Hochfilzenis karjääri parima sprindi

Laskesuusatamine
{{1765522500000 | amCalendar}}
Susan Külm
Susan Külm Autor/allikas: Brit Maria Tael
Laskesuusatamine

Susan Külm teenis laskesuusatamise maailma karika etapil Hochfilzenis 13. koha. Ta kaotas esikoha teeninud prantslannale Lou Jeanmonnot'le minuti ja ühe kümnendikuga.

29-aastane Külm läbis mõlemad tiirud eksimusteta ja hoidis püstitiiru järel üheksandat positsiooni. Lõpuosaga tuli küll mõned konkurendid mööda lasta.

Sellegipoolest oli tegemist tema karjääri paremuselt teise sõiduga MK-sarjas. Vaid korra ehk eelmisel hooajal Ruhpoldingi tavadistantsil on ta olnud parem ja siis ka üksnes ühe positsiooni võrra.

"13 on mu õnnenumber!" naeris Külm finišis ERR-ile intervjuud andes. "Sõidust nii palju, et mul jäi veel varu. Maadlen siiamaani jalakrampidega. Ei ole leidnud lahendust veel. Tean, et minu sees on veel, mida panna, et kõrgemale tõusta."

"Sääred on eest nii krambis, et meenutan endale liigutuselt neid koeri, kellele talvepapud jalga pannakse. Täiesti kontrollimatu liigutus."

Külma sõnul on see natuke tingitud brändivahetusest. "Fischeri saapatallad on jäigemad kui Madshuse omad. Suusk ise käitub ka natuke teistmoodi. Üritame Fischeri inimestega leida saapa näol lahendust. Eks see ole natuke ka harjumise asi."

Hiljuti oli Külm ka haige. "Natuke jääknähtusid veel nohu näol on, aga üldiselt tunnen end hästi. Üritan minna kiiresti sööma ja taastuma, et järgmised kaks päeva samasuguseid tulemusi näidata."

Korraliku etteaste tegi ka Regina Ermits, kes eksis tiirudes korra ja sai 24. koha (+1.12,6). Tuuli Tomingas oli 83. (3; +3.00,4) ja Johanna Talihärm 95. (2; +3.51,7).

Esikoha teenis mullu napilt MK-sarja üldvõidust ilma jäänud Jeanmonnot (0; 19.59,4), kellele järgnesid norralanna Maren Kirkeeide (1; +15,3) ja rootslanna Anna Magnusson (0; +16,1), kes tõusis ühtlasi ka MK-sarja liidriks.

Liidrisärgis sõitnud soomlanna Suvi Minkkinen piirdus 48. kohaga (3; +1.48,6).

Kaheksa hulka mahtusid veel Dorothea Wierer (Itaalia; 0; +27,9), Amy Baserga (Šveits; 0; +32,3), Camille Bened (Prantsusmaa; 0; +32,7), Vanessa Voigt (Saksamaa; 0; +37,7) ja Anna Weidel (Saksamaa; 0; +42,0).

Enne võistlust

108 võistleja seas on neli eestlannat: Regina Ermits kannab numbrit kümme ja asub rajale kell 15.20, Tuuli Tomingas (number 75) kell 15.52, kohe pärast Tomingast Susan Külm (76) ning minut hiljem saab rajale ka Johanna Talihärm (78).

Östersundis toimunud hooaja avaetapil võidutses sprindis soomlanna Suvi Minkkinen, kelle jaoks oli see karjääri esimene võit individuaalses sõidus. Teise koha pälvis rootslanna Anna Magnusson ning mõlemad naised pääses pjedestaalile ka jälitussõidus.

Laupäeval peetakse meeste jälitussõit ja naiste teatesõit, pühapäeval meeste teatesõit ja naiste jälitussõit.

Toimetaja: ERR Sport

Susan Külm tegi Hochfilzenis karjääri parima sprindi

