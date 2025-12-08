X!

Eesti hokinoored mängisid MM-i avamängus korraliku edu maha

Jäähoki
Jäähoki U-20 MM esimese divisjoni B-grupi MM: Eesti - Jaapan
Jäähoki U-20 MM esimese divisjoni B-grupi MM: Eesti - Jaapan Autor/allikas: IIHF
Jäähoki

Eesti kuni 20-aastaste jäähokikoondis kaotas esimese divisjoni B-grupi maailmameistrivõistluste avamängus Milanos karistusvisete järel Jaapanile 3:4 (2:0, 1:2, 0:1, 0:0, 0:1).

Maksim Burkov viis Eesti juba 28. sekundil juhtima ja kuuendal minutil kasvatas Arseni Koltsov edu veelgi. Paavel Tammerti värav teise kolmandiku alguses tähendas seisu 3:0 Eestile.

Paraku õnnestus Jaapanil raskest seisust mängu tagasi tulla: teise kolmandiku lõpus vähendati vahe minimaalseks ja viimasel perioodil leiti ka viigiseisu tähistanud kolmas tabamus.

Lisaaeg jätku ei toonud, aga karistusvisete seerias olid täpsemad jaapanlased. Seejuures ei suutnud ükski neljast Eesti koondise mängijat litrit väravasse toimetada.

Eesti koondise mängu parimaks valiti Burkov.

Teisipäeval, 9. detsembril läheb Eesti U-20 koondis vastamisi Ungari eakaaslastega.

Toimetaja: Siim Boikov

