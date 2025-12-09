Jäähoki noortekoondis kaotas MM-i teises mängus Ungarile

Kohtumine algas Eesti jaoks paljulubavalt – juba neljandal minutil viis Eesti juhtima David Timofejev.

Avakolmandiku keskpaigas jõudis Ungari viigini ning kõigest 20 sekundit hiljem mindi juba 2:1 ette. Esimesele vaheajale mindi ungarlaste eduseisul ning teisel kolmandikul väravaid ei löödud.

Otsustava kolmandiku teisel minutil kasvatas Ungari oma eduseisu kaheväravaliseks, mis jäigi mängu lõppseisuks. Eesti noored näitasid siiski südikat mängu, pealevisked Ungari kasuks olid 27:22.

Eesti poolelt valiti kohtumise parimaks väravavaht Simon Sildre, kes tõrjus 24 ungarlaste pealeviset. Kolmapäeval on turniiril vaba päev. Mängudega jätkatakse neljapäeval, 11. detsembril, kui Eesti koondis kohtub kell 13 Leedu eakaaslastega.