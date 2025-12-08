Selby alistas suurturniiri finaalis tiitlikaitsja Trumpi

Snuukrihooaja esimese suurturniiri ehk UK Championshipi võitis inglane Mark Selby, kes alistas finaalis maailma esinumbri ja tiitlikaitsja Judd Trumpi 10:8.

Selby asus finaali lausa 5:0 juhtima, aga 2:7 taga olles võitis Trump järgmisest kuuest partiist viis. Seisu võrdsustada Trump ei suutnud ja Selby vormistas turniirivõidu 18. partiis.

42-aastase Selby jaoks oli tegemist karjääri kolmanda triumfiga UK Championshipil: varasemalt on ta selle turniiri võitnud ka 2012. ja 2016. aasta. Ühtlasi oli tema jaoks tegemist hooaja esimese reitinguturniiri võiduga.

Yorkis peetud turniiri veerandfinaalis oli Selby alistanud hiinlase Zhang Anda 6:3 ja poolfinaalis kaasmaalase Shaun Murphy samuti 6:3. Trump alistas teises poolfinaalis austraallase Neil Robertsoni ka 6:3.

Põhiturniiri parima seeria (138) tegi inglane Barry Hawkins, kuigi Selby kogus enim century break'e (viis). Valikturniiril löödi ka kaks maksimaalset seeriat, millega said hakkama Liam Pullen ja Chang Bingyu.

Hooaja järgmine reitinguturniir peetakse alanud nädalal Blackpoolis, kus on kavas tavapärasest erinevate reeglite ja kiirema käiguga Shoot Out.