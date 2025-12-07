Mai Narva tuli Pühajärve turniiril parima eestlasena kolmandaks

Keinänen tõusis liidriks juba reedel ning kogus lõpuks 35 vooru vältel 31,5 punkti. Teiseks tuli 28,5 punktiga Hollandi suurmeister Jan Smeets.

Kogu turniiri vältel väga head mängu näidanud rahvusvaheline meister Narva kogus 28 punkti. Lisaks pälvis ta nii parima eestlase kui ka parima naismängija eriauhinnad.

Auhinnalistele kohtadele ehk kuue parema hulka jõudsid veel IM Stavroula Tsolakidou (Kreeka; 26,5 p), GM Aleksandr Volodin (26 p) ja GM Jaan Ehlvest (25 p).

Ühtlasi jagati võitjakarikad välja ka tugevusgruppide parimatele: B-grupi parim oli IM Mai Narva, C-grupis FM Dion Krivenko, D-grupis Dr Yuri Agafonov (Läti) ja E-grupi parim turniiri noorim osaleja, üheksa-aastane Platon Kiritšenko.

Turniiri korraldas Treeningpartner/Pühajärve maleklubi eestvedaja Urmas Randma koostöös Pühajärve SPA & Puhkekeskuse, Eesti Maleliidu ja sponsoritega.