X!

Langerbaur pälvis Zagrebis kümnenda koha

Iluuisutamine
Nataly Langerbaur
Nataly Langerbaur Autor/allikas: Ivan Danyliuk
Iluuisutamine

Eesti iluuisutajad Nataly Langerbaur ja Olesja Leonova osalesid nädalavahetusel Zagrebis toimunud rahvusvahelisel võistlusel, Langerbaur lõpetas kümnenda kohaga ja Leonova jäi kolmandasse kümnesse.

Langerbaur teenis neljapäeval lühikava eest hooaja tippmarki tähistavad 53,94 punkti ning läks vabakavale vastu 11. kohalt, Leonova uuendas 51,02 punktiga samuti oma hooaja tippmarki ja sai 15. koha.

Vabakavas tegi Langerbaur oma hooaja parima esituse ning kogus 103,66 punkti, millega abil kerkis üldarvestuses kümnendale kohale. Kokku sai ta 157,60 punkti, mis tähistab samuti hooaja parimat tulemust. Leonova pälvis vabakavas aga 79,93 punkti ning pudenes kokkuvõttes 21. kohale (130,95 p).

Võidu pälvis nii lühi- kui vabakavas esikoha saanud ameeriklanna Bradie Tennell 194,97 punktiga, soomlanna Iida Karhunen kerkis vabakavaga neljandalt kohalt teiseks ja lõpetas 187,05 punktiga. Pjedestaalile mahtus veel kasahh Sofia Samodelkina, kes kerkis vabakavaga seitsmendalt realt kolmandaks (182,63 p).

Zagrebi võistluse meeste arvestuses saavutas Arlet Levandi teise koha, kuid 12. koha saanud Mihhail Selevko kindlustas Eesti koondise teise EM-pileti.

Toimetaja: Kristjan Kallaste

Samal teemal

iluuisutamise uudised

07.12

Maailmameister Liu võttis GP-finaali debüüdil võidu

06.12

Langerbaur pälvis Zagrebis kümnenda koha

06.12

Seitse neljast teinud Malinin võitis rekordilise vabakavaga GP-finaali

05.12

Levandi kerkis Horvaatias teiseks, aga EM-ile sõidavad Selevkod

05.12

Jaapani paar sai kodupubliku ees GP-finaaletapi võitu tähistada

04.12

Malinin jäi GP-finaali lühikavas oma võimete tipust kaugele

04.12

Tallinna aasta sportlasteks valiti Niina Petrõkina ja Johannes Erm

28.11

Petrõkina pälvis tagasitulekuvõistlusel neljanda koha

28.11

Selevko pälvis kodupubliku ees esikoha, Levandi kolmas

28.11

Kaljuvere pääses Tallinnas pjedestaalile, Goidina napilt neljas

27.11

Niina Petrõkina naasis võistluspausi järel jääle

27.11

Aleksandr Selevko võitis lühikava tubli varuga

27.11

Kaljuvere edestas lühikavas Goidinat

26.11

Petrõkina lõpetab neljapäeval Tallinnas võistluspausi

24.11

Kiibus: inimeste toetus silus tee uude tulevikku

videod

sport.err.ee uudised

10:47

Östersundis võidutsenud Botn auhinnarahast: see on täiesti jabur summa!

10:11

Madridi Real lagunes kodupubliku ees

09:38

LeBron võttis otsustavatel hetkedel üle ja kindlustas Lakersile võidu

08:59

Tormis Laine piirdus Beaver Creekis ühe laskumisega

08:27

Veesaar tegi Georgetowni vastu suure kaksikduubli

08:02

Eesti epeenaiskond teenis Vancouveri MK-etapil esikoha Uuendatud

07.12

Gerd Kanteri poeg astub tasapisi isa jälgedes: täna sain uue rekordi

07.12

Henry Hein: järgmisel suvel on Eneli pikaraja EM-il üks favoriitidest

07.12

Jefimova: Ralfi medal andis mulle motivatsioonilaksu

07.12

Naiste saalihokikoondis avas MM-il võiduarve

07.12

Jefimova ja Tribuntsov võitsid lühiraja EM-il kuldmedalid Uuendatud

07.12

Aigro sai Wislas 28. koha Uuendatud

07.12

Võru Barrus teenis Balti liigas võidulisa

07.12

Heina koduklubi kaotas suurimale rivaalile

07.12

Drell ja Joventut maitsesid võidurõõmu

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo