Langerbaur pälvis Zagrebis kümnenda koha

Eesti iluuisutajad Nataly Langerbaur ja Olesja Leonova osalesid nädalavahetusel Zagrebis toimunud rahvusvahelisel võistlusel, Langerbaur lõpetas kümnenda kohaga ja Leonova jäi kolmandasse kümnesse.

Langerbaur teenis neljapäeval lühikava eest hooaja tippmarki tähistavad 53,94 punkti ning läks vabakavale vastu 11. kohalt, Leonova uuendas 51,02 punktiga samuti oma hooaja tippmarki ja sai 15. koha.

Vabakavas tegi Langerbaur oma hooaja parima esituse ning kogus 103,66 punkti, millega abil kerkis üldarvestuses kümnendale kohale. Kokku sai ta 157,60 punkti, mis tähistab samuti hooaja parimat tulemust. Leonova pälvis vabakavas aga 79,93 punkti ning pudenes kokkuvõttes 21. kohale (130,95 p).

Võidu pälvis nii lühi- kui vabakavas esikoha saanud ameeriklanna Bradie Tennell 194,97 punktiga, soomlanna Iida Karhunen kerkis vabakavaga neljandalt kohalt teiseks ja lõpetas 187,05 punktiga. Pjedestaalile mahtus veel kasahh Sofia Samodelkina, kes kerkis vabakavaga seitsmendalt realt kolmandaks (182,63 p).

Zagrebi võistluse meeste arvestuses saavutas Arlet Levandi teise koha, kuid 12. koha saanud Mihhail Selevko kindlustas Eesti koondise teise EM-pileti.