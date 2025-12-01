Piljarditalent Maimre kindlustas U-17 MM-il medali
Piljardimängija Revo Maimre jõudis Hispaanias toimuvatel kuni 17-aastaste maailmameistrivõistlustel poolfinaali.
Eelmisel aastal U-17 vanuseklassi maailmameistriks kroonitud Maimre alustas tänavust turniiri 1:7 kaotusega Hayden Ernstile, ent alistas seejärel neli vastast ning kindlustas endale medali 7:2 võiduga Kwok Ho Wani üle.
Esmaspäeva lõunal kohtub Maimre poolfinaalis poolaka Jakub Chrobotiga.
Samas võistluspaigas toimuvad ka Hispaania lahtised meistrivõistlused, kus osalevad Denis Grabe ja Karl Gnadeberg. Grabe tagas endale koha poolfinaalis veenva 2:0 võiduga hollandlase Marco Teutscheri üle. Gnadeberg mängis samuti veerandfinaalis, kuid pidi tunnistama Kuveidi esindaja Bader Alawadhi 2:1 paremust.
Poolfinaalis on Grabe vastaseks poolakas Daniel Maciol.
Toimetaja: Henrik Laever