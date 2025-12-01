Piljarditalent Maimre kindlustas U-17 MM-il medali

Poolfinaalis on Grabe vastaseks poolakas Daniel Maciol.

Samas võistluspaigas toimuvad ka Hispaania lahtised meistrivõistlused, kus osalevad Denis Grabe ja Karl Gnadeberg. Grabe tagas endale koha poolfinaalis veenva 2:0 võiduga hollandlase Marco Teutscheri üle. Gnadeberg mängis samuti veerandfinaalis, kuid pidi tunnistama Kuveidi esindaja Bader Alawadhi 2:1 paremust.

Eelmisel aastal U-17 vanuseklassi maailmameistriks kroonitud Maimre alustas tänavust turniiri 1:7 kaotusega Hayden Ernstile, ent alistas seejärel neli vastast ning kindlustas endale medali 7:2 võiduga Kwok Ho Wani üle.

