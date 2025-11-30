X!

Eesti pälvis rühmvõimlemise MM-il riikide arvestuses pronksmedali

Eesti rühmvõimlejad MM-il.
Eesti rühmvõimlejad MM-il. Autor/allikas: Erakogu.
Bulgaarias Samokovis toimunud rühmvõimlemise maailmameistrivõistlustelt tõid Eesti meistriklassi ja juuniorklassi rühmad koju riikide arvestuse pronksmedali. Mõlemas vanusklassis esindas Eestit kolm rühma.

Riikide koondarvestuses andis Eesti rühmade parimate katsete summa 74,450 punkti, mis andis Soome (80,300) ja Bulgaaria (76,400) järel kolmanda koha.

Meistriklassis saavutas Eesti rühmadest parima tulemuse VK Rütmika Rebasesabad, kes kogus kahe katse kokkuvõttes 54,900 punkti ja teenis kuuenda koha. Meistriklassi MM-tiitli võitis Bulgaaria rahvuskoondis, hõbedale tuli neutraalsetena võistelnud Madonna ja pronksi sai Soome klubi Minetit.

Juunioride seas oli edukaim Eesti rühm VK Rütmika Rebasesabad Junior, kelle kahe katse summa 53,100 punkti tõi kuuenda koha. Finaalis võistles ka Võimlemisklubi Janika Minella, saavutades 10. koha (49,000).

Juunioride maailmameistriks krooniti Madonna Junior (neutraalne), hõbeda sai Soome Minetit Junior ja pronksi Bulgaaria rahvuskoondis.

"MM-i üldine tase oli tänavu märgatavalt tõusnud," kommenteeris Eesti Võimlemisliidu rühmvõimlemise toimkonna juht Pille-Riin Paas. "Mitmekesine ja tugev konkurents näitas selgelt, et rühmvõimlemise rahvusvaheline areng on jätkuvalt kiire ning nõuab riikidelt üha suuremat pühendumist."

"Eesti rühmade esitused olid enesekindlad ja stabiilsed, näidates, et Eesti on jätkuvalt konkurentsivõimeline riik rühmvõimlemises," jätkas Paas. "Nii juunioride kui ka meistriklassi koondised saavutasid riikide arvestuses kõrge kolmanda koha. See tulemus peegeldab meie võimlejate ja treenerite sihikindlat tööd, pingutust ja professionaalsust, mis võimaldab Eesti rühmvõimlemisel näidata rahvusvahelisel areenil tugevat ja kindlat taset."

Järgmised maailmameistrivõistlused toimuvad tuleva aasta 24.-27. novembril Jaapanis Osakas.

Toimetaja: Henrik Laever

Eesti pälvis rühmvõimlemise MM-il riikide arvestuses pronksmedali

