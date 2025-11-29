Kolm Eesti võimlemisrühma jõudis MM-il finaali
Kolm Eesti rühma teenisid Bulgaarias Samokovis toimuvatel rühmvõimlemise maailmameistrivõistlustel koha finaalis.
Meistriklassis saavutas VK Rütmika rühm Rebasesabad 27,400 punktiga kuuenda koha, mis tagas koha finaalis. Kvalifikatsiooniga piirdusid VK Piruett rühm Esperanza (18. koht; 23,750 punkti) ja VK Janika rühm Melissa (19.; 23,500).
Meistriklassis lõi kaasa kokku 38 rühma 16 riigist.
Juunioride seas tagasid koha finaalis VK Rütmika rühm Rebasesaba juunior (7.; 26,700) ja VK Janika rühm Minella (12.; 24,600). Välja jäi VK Piruett Junior Team (21.; 23,150).
Juunioride klassis osales 39 rühma 16 riigist.
Pühapäevases finaalis võistlevad maailmameistri tiitli eest 12 suurima punktisummaga rühma, kuid kuni kaks rühma ühe riigi kohta. Eelvõistluse ja finaalkatse punktid liidetakse.
