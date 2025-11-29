Kolm Eesti võimlemisrühma jõudis MM-il finaali

Pühapäevases finaalis võistlevad maailmameistri tiitli eest 12 suurima punktisummaga rühma, kuid kuni kaks rühma ühe riigi kohta. Eelvõistluse ja finaalkatse punktid liidetakse.

Juunioride seas tagasid koha finaalis VK Rütmika rühm Rebasesaba juunior (7.; 26,700) ja VK Janika rühm Minella (12.; 24,600). Välja jäi VK Piruett Junior Team (21.; 23,150).

Meistriklassis saavutas VK Rütmika rühm Rebasesabad 27,400 punktiga kuuenda koha, mis tagas koha finaalis. Kvalifikatsiooniga piirdusid VK Piruett rühm Esperanza (18. koht; 23,750 punkti) ja VK Janika rühm Melissa (19.; 23,500).

Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.



Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist: