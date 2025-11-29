Metsa klubi oli lähedal Bayerni üllatamisele

Seejuures viis Andreas Hountondji külalised kuuendal minutil juhtima ja Bayernil õnnestus viigistada alles avapoolaja eelviimasel minutil tänu Raphael Guerreirole.

Veel pikemalt oli tablool viik ja Bayern kallutas kohtumise enda kasuks päris lõpus: kolmandal üleminutil skooris Luiz Diaz ja kuuendal Nicolas Jackson.

Mets tegi kohtumise St. Pauli särgis algusest lõpuni kaasa ja sai 39. minutil vea eest kollase kaardi. Ka kümmet minutit varem oli kohtunik Felix Zwayer vilistanud eestlasele vea, aga jättis siis veel kaardi tasku.

Kui St. Pauli kuulub liigas väljakukkumistsooni, siis Bayern jätkab ülimalt kindlalt: esimese tosina mänguga on kirjas 11 võitu ja üks viik, väravate vahe 44:9.

Laupäeval käis väljakul ka Karl Jakob Heina koduklubi Bremeni Werder, kes viigistas kodus Kölniga 1:1 (22. Marco Friedl - 90+1. Said El Mala). Werderi väravat kaitses Mio Backhaus, eestlane oli terve kohtumise varumeestepingile.