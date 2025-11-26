X!

Arbeiter hakkab juhendama Viimsi noormehi

Jalgpall
Argo Arbeiter
Argo Arbeiter Autor/allikas: Viimsi MRJK / Facebook
Jalgpall

Viimsi Martin Reimi Jalgpallikool teatas, et alates jaanuarist liitub nendega UEFA Pro treenerilitsentsi omav Argo Arbeiter.

Nii Levadias, Floras kui Tallinna Kalevis treenerina töötanud Arbeiter hakkab Viimsis juhendama 2011. aastal sündinud noormehi.

"Mul on väga hea meel, et endine meeskonnakaaslane klubi- ja koondiseajast on liitumas Viimsi jalgpalliperega. Argo toob meie treeningtöösse väärtuslikku kogemust ja tippjalgpalli kvaliteeti, mida klubis noortele edasi anda," vahendab klubi sotsiaalmeedias tegevjuhi Martin Reimi sõnu.

"Otsus Viimsi kasuks sündis ennekõike sellest, et mu oma poeg sai oma esimese jalgpallipisiku just siit klubist. See on hoidnud teda spordi ja jalgpalli juures siiani – kasvõi hobikorras. Just sellist väikest spordipisikut vajavad kõik noored. Kui Martin pakkus mulle võimalust tulla ja aidata MRJK noortel edasi areneda, paremaks saada ja spordi juurde jääda, tundus see mulle igati õige ja loomuliku sammuna," kommenteeris Arbeiter ise.

Toimetaja: Anders Nõmm

premium liiga

jalgpalliuudised

17:35

Arbeiter hakkab juhendama Viimsi noormehi

11:53

Bunker sai kirja suurvõidu, Tartu derbis võidutses Ravens

10:22

Vetkal naasis algkoosseisu ja Dordrecht alistas Operi kunagise koduklubi

08:06

Algkoosseisus kümme muudatust teinud Guardiola: vahest oli seda liiga palju

00:02

Chelsea alistas kümnekesi jäänud Barcelona, City kaotas Leverkusenile

25.11

FIFA halastas MM-i eel puhaste paberitega Ronaldole

25.11

Helsingis kohtusid Põhja- ja Baltimaade jalgpalliliitude presidendid

25.11

VIDEO | Itaalias tehti rekordiliselt kiire penaltiviga

25.11

VIDEO | Tiimikaaslasele kõrvakiilu andnud Evertoni mängija eemaldati

24.11

Eesti naiste jalgpallikoondis valmistub Leedu abil MM-valiksarjaks

sport.err.ee uudised

18:01

Aigro sai Faluni suurel mäel 26. koha, Kraft põrus teises voorus Uuendatud

17:35

Arbeiter hakkab juhendama Viimsi noormehi

16:28

Arand jätkab F1 hooaega Saudi Araabia etapiga

15:58

Eesti korvpallikohtunik mõistis õigust 3x3 World Touri finaalturniiril

15:26

Suusaliit kinnitas murdmaasuusatamise koondise Ruka MK-etapiks

15:10

FBI konfiskeeris endise olümpiasportlase garaažist äärmiselt haruldase auto

14:29

Tartu Ülikool tõi testimisele ameeriklasest mängujuhi

14:00

VIDEO | Kreekas süüdati Milano Cortina olümpiatuli

13:37

Tamm langes üksikmängus konkurentsist, aga saab võimaluse revanšiks

13:00

RALLIBLOGI | Tänak istub Saudi Araabias viimast korda Hyundai rooli

12:54

Tänak sai Saudi Araabia testikatsel viienda koha

12:31

Eesti kurlingunaiskond alistas EM-il Slovakkia esinduse

11:53

Bunker sai kirja suurvõidu, Tartu derbis võidutses Ravens

11:26

Lakers alistas staaride tugeva panuse toel linnarivaali

10:48

Kuldne Visnap jõudis kodumaale: kunagi räägin lastelastele, et olin tegija

10:22

Vetkal naasis algkoosseisu ja Dordrecht alistas Operi kunagise koduklubi

09:51

Konontšuk on Türgis sammu edasi teinud: olen pidanud kohanema

09:12

FIA kehtestas rallimeeste puhkeaegade pikkuse

08:39

Veesaar tegi North Carolina eest võimsa kaksikduubli

08:06

Algkoosseisus kümme muudatust teinud Guardiola: vahest oli seda liiga palju

loetumad

25.11

Snuukrimängijad on tänavu imeliselt teravas hoos

10:48

Kuldne Visnap jõudis kodumaale: kunagi räägin lastelastele, et olin tegija

08:39

Veesaar tegi North Carolina eest võimsa kaksikduubli

14:00

VIDEO | Kreekas süüdati Milano Cortina olümpiatuli

13:00

RALLIBLOGI | Tänak istub Saudi Araabias viimast korda Hyundai rooli

25.11

Saksamaa murdmaasuusataja ei pääse olümpiavõitu kaitsma

25.11

Rae võrkpallinaiskond kaotas tasavägise euromängu

25.11

FIFA halastas MM-i eel puhaste paberitega Ronaldole

11:26

Lakers alistas staaride tugeva panuse toel linnarivaali

15:10

FBI konfiskeeris endise olümpiasportlase garaažist äärmiselt haruldase auto

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo