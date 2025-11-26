Arbeiter hakkab juhendama Viimsi noormehi

Nii Levadias, Floras kui Tallinna Kalevis treenerina töötanud Arbeiter hakkab Viimsis juhendama 2011. aastal sündinud noormehi.

"Mul on väga hea meel, et endine meeskonnakaaslane klubi- ja koondiseajast on liitumas Viimsi jalgpalliperega. Argo toob meie treeningtöösse väärtuslikku kogemust ja tippjalgpalli kvaliteeti, mida klubis noortele edasi anda," vahendab klubi sotsiaalmeedias tegevjuhi Martin Reimi sõnu.

"Otsus Viimsi kasuks sündis ennekõike sellest, et mu oma poeg sai oma esimese jalgpallipisiku just siit klubist. See on hoidnud teda spordi ja jalgpalli juures siiani – kasvõi hobikorras. Just sellist väikest spordipisikut vajavad kõik noored. Kui Martin pakkus mulle võimalust tulla ja aidata MRJK noortel edasi areneda, paremaks saada ja spordi juurde jääda, tundus see mulle igati õige ja loomuliku sammuna," kommenteeris Arbeiter ise.