Eesti naiste jalgpallikoondis valmistub Leedu abil MM-valiksarjaks

Naiste koondisel seisab sel aastal ees veel üks maavõistlusmäng Leeduga, millega tõmmatakse hooajale joon alla ja vaadatakse ühtlasi ka juba veebruaris algavale uuele hooajale ette .

"See on selline hea ettevalmistus valikmängudeks, mis tulevad veebruaris ja on võimalus teha eelmisest aknast vigade parandusi ja kinnistada meie mängupõhimõtteid," lausus Eesti koondise peatreener Aleksandra Ševoldajeva ERR-ile.

Leeduga on Eesti viimastel aastatel võrdselt mänginud, peatreener loodab head vastasseisu näha. "Järgmisel aastal on nad meiega samas valikgrupis, seega saame siis vaadata, kuidas see väljakul välja näeb, enne seda kui peaks hakkama nendega valikmängu mängima."

Eesti - Leedu naiste koondiste maavõistlus toimub laupäeval, 29. novembril algusega kell 14.00 Sportland Arenal.