Islanders teenis karistusvisetega võidulisa, Carolina sai üllatuse

Islandersi ja Krakeni kohtumises kerkisid peategelasteks pigem väravavahid: Krakeni puurilukk Joey Daccord tõrjus 34 pealeviset ja Islandersi väravavaht David Rittich 19 tükki ning tabamusteta mängus selgus võitja karistusvisetel.

Kraken läks esimese katsega seeriat juhtima ning soomlane Eeli Tolvanen sai kolmandana võimaluse mäng lõpetada, aga Rittich tegi taas head tööd ja hoidis New Yorgi elus. Bo Horvat saatis seejärel seeria lisavisetele, Seattle'i mees Chandler Stephenson ning Kyle Palmieri kasutas võiduvõimaluse ära ja realiseeris otsustava karistusviske, andes Islandersile raske 1:0 (0:0, 0:0, 0:0, 0:0, 1:0) võidu.

New Yorgi peatreener Patrick Roy ütles, et meeskond mängis hästi nii kaitses kui ründes. "Me ei andnud neile palju võimalusi ja isegi kui andsime, siis Rittich oli suurepärane. See oli tiimi võit. Meil on olnud karm graafik ja rääkisime sellest enne mängu, et ei taha kaht mängu järjest kaotada. Meie jaoks oli väga oluline see võit ära võtta," sõnas Islandersi juhendaja.

New York vähendas ühtlasi vahet idakonverentsi ja Metropolitani divisjoni liidri Carolina Hurricanesiga, kes pidi võõrsil tunnistama Buffalo Sabresi 4:1 (1:1, 2:0, 1:0) paremust.

Carolina on kogunud see aasta 14 võiduga (neli lisaajal) 30 punkti ning jätkab idakonverentsi esikohal, aga 13 võitu (neli lisaajal) teeninud Islanders (28 p) jääb kahe punkti kaugusele. New Yorgi kannul on 27 punktiga New Jersey Devils ja Detroit Red Wings, kolmel klubil on 26 punkti.

Läänes jätkab liidrina 16 võitu (üks lisaajal) teeninud Colorado Avalanche, kes on kogunud 37 punkti. Teisel kohal on 30 punktiga Dallas Stars, kellele järgneb 29 punktiga Anaheim Ducks.

Teised tulemused:

Winnipeg - Minnesota 0:3

Chicago - Colorado 0:1

San Jose - Boston 3:1

Vancouver - Calgary 2:5