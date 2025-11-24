FOTOD | Tartu Välk ja PSK teenisid nädalavahetusel võidulisa

Kohtla-Järve jäähallis toimunud kohtumises läks 12. minutil juhtima Tartu Välk, kuid Everestil õnnestus neli minutit hiljem seis viigistada. Teisel perioodil läks juhtima võõrustaja, aga minuti hiljem oli tablool taas viik ja Tartu lisas perioodi lõpus veel kaks tabamust. Otsustaval kolmandikul sai Tartu Välk veel ühe värava kirja ning vormistas 5:2 (1:1, 3:1, 1:0) võidu.

Tartu tabamuste eest hoolitsesid Dmitri Kuznetsov, Olev Kork, Otar Sakhokia, Vassili Titarenko ja Mihail Polzunov. Sakhokia arvele jäi lisaks kaks resultatiivset söötu. Everesti väravad viskasid Jon Douglas Speer ja Arkhyp Holin.

Pühapäeval samal jääl toimund mängus tuli avaväravat oodata pea pool tundi, aga siis tuli tabamusi nagu oavarrest. Narva PSK läks 29. minutil juhtima, Sputnik viigistas neli minutit hiljem, aga PSK läks kolmandiku lõpus ikkagi juhtima 2:1. Otsustaval kolmandikul viskasid Sputniku mehed pooleteise minutiga kaks väravat, aga vaid loetud minutid hiljem viskas PSK 32 sekundiga kaks väravat vastu.

PSK hoidis edust kinni, aga 44 sekundit enne lõpusireeni saatis Sputnik veel ühe litri väravasse ning viis kohtumise seisul 4:4 lisaajale. Minut ja 57 sekundit pärast lisaperioodi algust tegi aga skoori Jegor Nevzorov, kes vormistas PSK-le 5:4 (0:0, 2:1, 2:3, 1:0) võidu.

PSK eest viskasid nii Nevzorov kui Nikita Minin kaks väravat, ühe tabamuse sai kirja Georgi Vassiljev. Sputniku eest jõudsid tabamuseni Jegor Romanov, Aleks Morozov, Andrei Rae ja Andrei Rozinko.

Kuue võidu kõrvale hooaja esimese kaotuse saanud Sputnik jätkab 13 punktiga tabeli tipus, samuti kuus võitu (kaks lisaajal) kogunud PSK on 12 punktiga teisel kohal. Tartu Välk jätkab seitsme silmaga kolmandal real, Everest on kogunud neli punkti ja HC Vipers pole punktiarvet avanud.