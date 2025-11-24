X!

FOTOD | Tartu Välk ja PSK teenisid nädalavahetusel võidulisa

Jäähoki
HC Everest - Välk 494, 22.11.2025
Vaata galeriid
188 pilti
Jäähoki

Nädalavahetusel peeti koduses jäähoki Unibet hokiliigas kaks kohtumist: Tartu Välk 494 alistas laupäeval HC Everesti, Narva PSK andis pühapäeval Viru Sputnikule hooaja esimese kaotuse.

Kohtla-Järve jäähallis toimunud kohtumises läks 12. minutil juhtima Tartu Välk, kuid Everestil õnnestus neli minutit hiljem seis viigistada. Teisel perioodil läks juhtima võõrustaja, aga minuti hiljem oli tablool taas viik ja Tartu lisas perioodi lõpus veel kaks tabamust. Otsustaval kolmandikul sai Tartu Välk veel ühe värava kirja ning vormistas 5:2 (1:1, 3:1, 1:0) võidu.

Tartu tabamuste eest hoolitsesid Dmitri Kuznetsov, Olev Kork, Otar Sakhokia, Vassili Titarenko ja Mihail Polzunov. Sakhokia arvele jäi lisaks kaks resultatiivset söötu. Everesti väravad viskasid Jon Douglas Speer ja Arkhyp Holin.

Pühapäeval samal jääl toimund mängus tuli avaväravat oodata pea pool tundi, aga siis tuli tabamusi nagu oavarrest. Narva PSK läks 29. minutil juhtima, Sputnik viigistas neli minutit hiljem, aga PSK läks kolmandiku lõpus ikkagi juhtima 2:1. Otsustaval kolmandikul viskasid Sputniku mehed pooleteise minutiga kaks väravat, aga vaid loetud minutid hiljem viskas PSK 32 sekundiga kaks väravat vastu.

PSK hoidis edust kinni, aga 44 sekundit enne lõpusireeni saatis Sputnik veel ühe litri väravasse ning viis kohtumise seisul 4:4 lisaajale. Minut ja 57 sekundit pärast lisaperioodi algust tegi aga skoori Jegor Nevzorov, kes vormistas PSK-le 5:4 (0:0, 2:1, 2:3, 1:0) võidu.

PSK eest viskasid nii Nevzorov kui Nikita Minin kaks väravat, ühe tabamuse sai kirja Georgi Vassiljev. Sputniku eest jõudsid tabamuseni Jegor Romanov, Aleks Morozov, Andrei Rae ja Andrei Rozinko.

Kuue võidu kõrvale hooaja esimese kaotuse saanud Sputnik jätkab 13 punktiga tabeli tipus, samuti kuus võitu (kaks lisaajal) kogunud PSK on 12 punktiga teisel kohal. Tartu Välk jätkab seitsme silmaga kolmandal real, Everest on kogunud neli punkti ja HC Vipers pole punktiarvet avanud.

Toimetaja: Kristjan Kallaste

Samal teemal

ülekannete kava

jäähokiuudised

10:52

FOTOD | Tartu Välk ja PSK teenisid nädalavahetusel võidulisa

23.11

HC Panter pidi taas Liepaja paremust tunnistama Uuendatud

23.11

Rooba jagas võidumängus kaks resultatiivset söötu

21.11

Ovetškin sai kirja karjääri 33. kübaratriki

20.11

Hokimängijad peavad taliolümpial oma kõri kaitsma

20.11

Capitals viskas Edmontonile seitse väravat, Ovetškin jälle resultatiivne

19.11

NHL: Kübaratriki teinud Celebrini kordas Gretzky ja Crosby saavutust

18.11

Panthers viskas Canucksi värava litreid täis

17.11

Naiste hokiliigas peeti väravarohke nädalavahetus

17.11

Galerii: Hokiliigas olid liidrid võidukad

17.11

Pittsburgh viskas Stockholmis Nashville'ile neli vastuseta väravat

16.11

Panter sai Leedus kaks kaotust

16.11

Ovetškin viskas 902. värava, aga eksis karistusviskel ja Capitals kaotas

16.11

Rooba viskas KooKoo võidumängus värava

14.11

Marchand ületas NHL-is 1000 punkti piiri

multimeedia

sport.err.ee värsked uudised

11:59

Eesti kurlingunaiskond sai esimese kaotuse, meeskond andis Lätile lahingu

11:28

Mark Mägi tuli Eesti meistriks kahes formaadis

10:26

Lakers alistas võõrsil Jazzi, Thunder ja Raptors jätkasid seeriat

09:53

Visnap võitis kurtide olümpial kolmanda kuldmedali

09:29

Treier sai Itaalias võidurõõmu tunda, Legia kaotas teise mängu järjest

09:01

Liiv lõpetas Calgary MK-etapi seitsmenda kohaga

08:34

VIDEO | Ronaldo sai hakkama fantastilise käärlöögiga

08:05

Viljandi Metall napsas Rae Spordikoolilt punkti

23.11

Peatreener Kehvast: üks suuremaid arenguhüppeid, mida olen näinud

23.11

Aigro kordas 14. kohta, aga leidis hüpetes puudujääke Uuendatud

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo