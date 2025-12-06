Galerii | Hokiliigas olid võidukad Narva ja Tartu

Eesti jäähokimeistrivõistlustel said laupäeval kodujääl võidu Narva PSK ja Tartu Välk 494.

Narva PSK jäi 763 pealtvaataja ees Kohtla-Järve HC Everesti vastu 1:4 kaotusseisu, kuid suutis võita lisaaja väravast 5:4 (1:1, 2:3, 1:0, 1:0). Kolm väravat lõi võitjate kasuks Nikita Kirillov. Kaotajatest oli kahe väravaga täpseim Daniel Jakubovits.

Tartu Astri Arenal oli 600 pealtvaataja rõõmuks tiitlikaitsja Tartu Välk 494 parem Tallinna HC Vipersist 5:1 (2:0, 2:1, 1:0). Kolm väravat lõi Alexander Bogdanov.

Nädal varem olid võidukad olnud Kohtla-Järve meeskonnad: SK Viru Sputnik oli võõrsil parem Välgust 8:1 (2:0, 3:1, 3:0) ja HC Everest alistas kodus HC Vipersi 0:1 ja 1:2 kaotusseisust hoolimata 5:2 (0:1, 3:1, 2:0).

Põhiturniiri paremusjärjestus pärast teist ringi (8/20): 1. SK Viru Sputnik 15, 2. NPSK 14, 3. Välk 494 9, 4. HC Everest 4, 5. HC Vipers 0 punkti.

Detsembrikuu teisel laupäeval kohtuvad Viru Sputnik – Välk 494 ja HC Vipers – HC Everest.