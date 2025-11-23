Tagasi koju jõudnud Barcelona võitis kindlalt

Barcelona alistas Hispaania kõrgliiga 13. voorus kodus Bilbao Athleticu 4:0 ning kirjutas tabelisse hooaja kümnenda võidu ja kolmanda võidu järjest.

Skoorist tähtsamgi oli laupäeval aga asjaolu, et tegemist oli Barcelona esimese mänguga renoveerimisel oleval ajaloolisel Nou Campi staadionil.

Viimati mängis Kataloonia suurklubi areenil 909 päeva varem ja ka praegu ei ole staadion veel täielikult valmis. Hetkel mahutab see pisut üle 45 000 pealtvaataja, aga kui kõik plaanid saavad teoks, kasvab täismaja 105 000 inimeseni.

Tähtsat hetke tähistati kohale tulnud toetajate jaoks hea esitusega: väravateni jõudsid Robert Lewandowski (4. minutil), Ferran Torres (45+3. ja 90. minutil) ja Fermin Lopez (90.).

"Camp Noule naasmine on eriline päev," kommenteeris Lewandowski telekanalile DAZN. "Oleme väga õnnelikud ja väga rahul, et naasime võiduga. Mängisime väga hästi, kaks väravat kummalgi poolajal... ausalt öeldes on asjad erinevad, kui mängime just siin. Saame enesekindlust lisaks."

Esimest korda 1957. aastal avatud staadion läbis renoveerimise ka 1982. ja 1993.-1994. aastal. Praegune renoveerimine algas 2023. aastal ja peaks kava kohaselt kulmineeruma 2027. aastal ehk aasta hiljem kui algselt planeeritud.