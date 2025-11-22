Lehis hooaja avastardist: kõige suurem on võitlus iseendaga!

Kahe hooaja vahel tavapärasest pikema võistluspausi teinud Lehis alustas oma hooaega kindla võiduga, kui oli avaringis 15:4 üle Zlata Zabelinast, siis alistas ta 15:11 Sofija Prošina ja veerandfinaalis 15:8 koondise raudvara Irina Embrichi. Poolfinaalis oli seis 11:11, aga Julia Beljajeva teenis lõpuks 15:13 võidu ja krooniti hiljem ka karikavõitjaks.

Iseendaga võitlus on kõige suurem," naeris Lehis turniiri kokku võttes ERR-ile. "Tunneme üksteist ju nii hästi. Kuna ma ei osanud midagi otseselt oodata, võistluspaus oli kolm ja pool kuud, oli endal päris huvitav. Matšis Irinaga alustasin väga hästi, kõik sobis. Mulle on aga viimasel ajal saanud kombeks lasta seis tasa teha, et siis hakata uuesti tööd tegema. Lõpus sain ennast uuesti käima. Juliaga oli alguses jälle hea, aga sain ise aru, et teen mõned vead, mille Julia ära karistab. Täna nii ja nii ta on!"

"Vorm on tõusuteel! Vehklemisvorm ei ole veel kindlasti seal, kus võiks olla. MK-etapini on veel kaks nädalat aega, võtan küllaltki rahulikult ja ei saa öelda, et oleksin tänases kohas pettunud," muigas Lehis.

Esimene MK-etapp naistele algab 4. detsembril Kanadas Vancouveris, enne seda kogunevad Lehis, Beljajeva ja Embrich Tartus ühislaagris. "Kodused võistlused on natuke teistmoodi, mingisuguse võistlustunde saab, aga kindlasti Vancouver on teistmoodi. See on juba võistlus-võistlus, teine pinge. Nüüd saame veel mitu head päeva vehelda, vehklemistunnetust sisse, sellest on veidi puudu. Käisin küll laagris ja olen vehelnud, aga oli näha ja oli tunda, et sellest on veel puudu," rääkis Lehis.