Hooaja avavõistluseks valmistuv Lehis: tuleb uue innuga peale minna

Vehklemine
Foto: FIE - International Fencing Federation
Vehklemine

Epeevehkleja Katrina Lehis on tänavuseks hooajaks valmistudes võtnud tavapärasest pikema võistluspausi, mis saab lõpu sel laupäeval Sakus Eesti karikavõistlustel.

Suvel nii MM-il kui EM-il hõbeda võitnud Lehis alustab Los Angelese olümpiat silmas pidades uut hooaega tavapärasest hiljem. Esimene MK-etapp naistele algab 4. detsembril Kanadas Vancouveris, enne seda plaanib ta teha avastardi sel laupäeval Eesti karikavõistlustel Sakus.

"Kuna eelmine hooaeg oli hästi pikk ja küllaltki väsitav, siis otsustasime, et paus võistlustest tuleb natuke pikem. Et vaim saaks puhata, järgmised kaks aastat on veelgi olulisemad. Tuleb nende asjadega natuke mängida," ütles Lehis ERR-ile.

"Oleme suurt rõhku pannud üldfüüsilisele ettevalmistusele enne hooaja algust. Nüüd hakkasin vehklema natuke rohkem, käisin ka ühes vehklemislaagris. Ettevalmistust on tehtud küll, aga see, mis vorm on suurematel võistlustel, see ei ole ette ennustatav. Selle koha pealt tahaks korrata eelmist hooaega, aga reaalselt selle peale mõelda mõtet ei ole," lisas ta. "Tuleb uue innuga peale minna ja siis võistlused ise näitavad."

Katrina Lehis Autor/allikas: Augusto Bizzi/FIE

Lehis on maailma edetabelis teisel positsioonil. Ta käis hiljuti Prantsusmaal treeninglaagris, kui sai kirevat sparringut nii Venezuela kui Brasiilia vehklejatega.

"Seal oleme käinud varem ka päris mitu korda, seal on rahvusvaheline seltskond. Huvitav oli jälle rohkem vehelda, see oli esimene suurem koormus. Enesetunne oli hea, hea tunne on rajal olla. See on alati positiivne asi, kui on erinevaid vehklejaid, kellega saab trenni teha."

Vancouveri MK-etapil, kus kavas nii individuaalne kui võistkonnavõistlus, paneb Eesti välja vaid kolmest vehklejast koosneva naiskonna  - Irina Embrich, Julia Beljajeva ja Lehis. Maailma edetabelis on Eesti naiskond neljas.

"Naiskond on päris hõre praegu, jah. Aga kui olukord on selline, siis meie sportlastega lähme oma vehklema. Peame arvestama, et vahetust meil ei ole ja kõik kolm peavad täispäeva ära tegema. See teadmine on praegu olemas, see ei ole kindlasti ideaalne. Aeg-ajalt vahetust, korraks kellelegi puhkust anda, on vajalik ka taktikaliselt," sõnas Lehis.

"Aga kui võtta ei ole, saame hakkama."

Katrina Lehis ja Irina Embrich Autor/allikas: FIE - International Fencing Federation

Embrich ja Beljajeva on juba uue hooaja esimesed stardid teinud. Beljajeva võitis oktoobris Splitis satelliitturniir, kus Embrich oli kaheksas ja seejärel Barcelonas satelliitturniiril sai esikoha Embrich ning Beljajeva oli siis kolmas.

Lehis loodab, et laupäeval Sakus toimuvatel kodustel karikavõistlustel suudab ka tema vormi tõestada. "Nemad on paar satelliiti kaasa teinud ja väga edukalt, võistkonna vaatest tundub hea. Ma enda kohta võistlussituatsioonis ei oska küll rääkida!" ütles ta. "Tundub positiivne toon pigem olevat."

Mullu täiendas Tokyos võistkondliku olümpiakulla ja individuaalse pronksi võitnud Lehis oma auhinnakappi hõbemedalitega nii Euroopa meistrivõistlustelt kui maailmameistrivõistlustelt. Kas õnnestunud hooaja järel on lihtsam taastuda või kummitavad teda veelgi kõrgemad ootused?

"Peale õnnestumist on iseendale kohustuse panemine - sain hakkama, ei taha ju põruda ja tahaks veel ja veel. Aga tuleb ka aru saada, et igal võistlusel on väga keeruline midagi saavutada. Vehklemine on näidanud, et ta nii stabiilne ala ei ole," ütles Lehis. "Emotsionaalselt taastumine on pigem olnud hea, kuidagi kiiresti suutsin eelmise hooaja seljataha jätta. Oli küll edukas ja käib mingil moel minuga kaasas, aga emotsioon on kindlasti positiivne."

Esimene MK-etapp toimub detsembri alguses Vancouveris, GP-hooaeg saab alguse jaanuari lõpus Dohas. Järgmisel suvel võõrustab Eesti Euroopa meistrivõistlusi, maailmameistrivõistlused toimuvad Hongkongis.

Eesti karikavõistlused epees toimuvad laupäeval, 22. novembril Saku Spordikeskuses. Naiste võistlus algab kell 10.00, mehed alustavad 14.00.

Toimetaja: Kristjan Kallaste



