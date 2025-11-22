Embrich varuvehkleja puudumisest: ei ole nii, et neljas lihtsalt ilmub

45-aastane Embrich alustas hooaega hästi, kui võitis oktoobri lõpus Barcelonas FIE satelliitturniiri, kaks nädalat varem jõudis ta Horvaatias nelja parema sekka. "Hooaja algus on minu jaoks olnud tavaline, teen alati neid satelliitturniire, seekord isegi rohkem. Tegin sellise valiku, sest üks MK-etapp jäi ära ja tundsin, et on vaja sisse elada," rääkis Embrich laupäeval pärast karikavõistlusi ERR-ile.

Laupäeval Embrichi päev pikaks ei veninud: Sakus toimunud karikavõistlusi alustas ta kahe kindla võiduga noorte vastaste üle, ent veerandfinaalis jäi ta 8:15 alla Katrina Lehisele.

"Karikavõistlustel saime nüüd kohe Katrinaga kokku, seekord tema võitis. Nii see vehklemises juhtub, et vahepeal tuleb kohe tugev vastane. Nüüd tuleb ettevalmistuslaager Tartus ja siis juba MK-etapp Vancouveris," rääkis Embrich.

"Peame koos vehklema, meil ei olnud ühtegi laagrit koos. Tulevad ka Leedu tüdrukud, üks Läti vehkleja. Natuke selline laager, kus on erinevad vastased, muidu omas klubis on kõik väga sarnane ja väsid sellest ära. See laager annab meile võimaluse erinevate vastastega vehelda, natuke harjutame ka võistkonnavõistlust, muidu on Vancouveris keerulisem," naeris Embrich.

Vancouverisse lendab naiskond kolmekesi ja ka ilma peatreenerita. Embrichi sõnul saadakse üks kord sellega hakkama, aga pikas perspektiivis mitte. "Kui see kordub või jääb nii, siis loomulikult see segab. Esiteks pole varuvehklejat, pead olema valmis kõik matšid tegema. Neljas number peab valmistuma EM-iks ja MM-iks, ei ole nii, et neljas number lihtsalt ilmub," tõdes ta.

Järgmisel aastal toimuvad Euroopa meistrivõistlused Tallinnas. "Kui vaadata Tallinna MK-etapile, siis mulle meeldis siin vehelda - natuke rohkem stressi, aga publiku toetus annab energiat. EM siin on tore," sõnas Embrich. "Meil on tähtsad stardil EM-il ja MM-il, aga MK-etapid annavad võimaluse taset hoida ja võistkonnavõistlusel on vaja mõned MK-d teha hästi, et reiting ei langeks," lisas kogenud vehkleja.