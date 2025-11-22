X!

Embrich varuvehkleja puudumisest: ei ole nii, et neljas lihtsalt ilmub

Vehklemine
Irina Embrich
Irina Embrich Autor/allikas: Kuvatõmmis
Vehklemine

Käesolevat hooaega tugevalt alustanud Eesti epeenaiskonna raudvara Irina Embrich piirdus Sakus karikavõistlustel kolme matšiga. Nüüd ootab naiskonda ühislaager ning siis juba MK-etapp Vancouveris, kuhu lennatakse kolmekesi.

45-aastane Embrich alustas hooaega hästi, kui võitis oktoobri lõpus Barcelonas FIE satelliitturniiri, kaks nädalat varem jõudis ta Horvaatias nelja parema sekka. "Hooaja algus on minu jaoks olnud tavaline, teen alati neid satelliitturniire, seekord isegi rohkem. Tegin sellise valiku, sest üks MK-etapp jäi ära ja tundsin, et on vaja sisse elada," rääkis Embrich laupäeval pärast karikavõistlusi ERR-ile.

Laupäeval Embrichi päev pikaks ei veninud: Sakus toimunud karikavõistlusi alustas ta kahe kindla võiduga noorte vastaste üle, ent veerandfinaalis jäi ta 8:15 alla Katrina Lehisele.

"Karikavõistlustel saime nüüd kohe Katrinaga kokku, seekord tema võitis. Nii see vehklemises juhtub, et vahepeal tuleb kohe tugev vastane. Nüüd tuleb ettevalmistuslaager Tartus ja siis juba MK-etapp Vancouveris," rääkis Embrich.

"Peame koos vehklema, meil ei olnud ühtegi laagrit koos. Tulevad ka Leedu tüdrukud, üks Läti vehkleja. Natuke selline laager, kus on erinevad vastased, muidu omas klubis on kõik väga sarnane ja väsid sellest ära. See laager annab meile võimaluse erinevate vastastega vehelda, natuke harjutame ka võistkonnavõistlust, muidu on Vancouveris keerulisem," naeris Embrich.

Vancouverisse lendab naiskond kolmekesi ja ka ilma peatreenerita. Embrichi sõnul saadakse üks kord sellega hakkama, aga pikas perspektiivis mitte. "Kui see kordub või jääb nii, siis loomulikult see segab. Esiteks pole varuvehklejat, pead olema valmis kõik matšid tegema. Neljas number peab valmistuma EM-iks ja MM-iks, ei ole nii, et neljas number lihtsalt ilmub," tõdes ta.

Järgmisel aastal toimuvad Euroopa meistrivõistlused Tallinnas. "Kui vaadata Tallinna MK-etapile, siis mulle meeldis siin vehelda - natuke rohkem stressi, aga publiku toetus annab energiat. EM siin on tore," sõnas Embrich. "Meil on tähtsad stardil EM-il ja MM-il, aga MK-etapid annavad võimaluse taset hoida ja võistkonnavõistlusel on vaja mõned MK-d teha hästi, et reiting ei langeks," lisas kogenud vehkleja.

Toimetaja: Anders Nõmm

Samal teemal

vehklemisuudised

18:14

Epeemeeste Eesti karika pälvis Tafenau

16:02

Embrich varuvehkleja puudumisest: ei ole nii, et neljas lihtsalt ilmub

15:40

Lehis hooaja avastardist: kõige suurem on võitlus iseendaga!

15:27

Karikavõitjaks kroonitud Beljajeva sihib OM-i: motivatsiooni on mul küll

20.11

Hooaja avavõistluseks valmistuv Lehis: tuleb uue innuga peale minna

07.11

Eesti vehklemine sai uue juhi

30.10

Lehise advokaat: laiem eesmärk on Eesti spordikorralduse ökosüsteemi puhastamine

27.10

Barcelona satelliitturniiril jõudis pjedestaalile neli Eesti vehklejat

13.10

Beljajeva võitis Horvaatias satelliitturniiri

30.09

Tallinna linn premeeris Lehist ja Embrichi ning nende treenereid

sport.err.ee viimased uudised

18:47

Aigro alustas MK-hooaega 14. kohaga, austerlased võtsid kolmikvõidu Uuendatud

18:38

Maadleja Janno Iljas sai kurtide olümpial viienda koha

17:22

Kuressaare teenis esimeses üleminekumängus üheväravalise võidu

16:54

Eesti kurlingunaiskond ei andnud EM-il Soomele võimalustki

16:28

Lainet jäi Austria MK-etapil teisest laskumisest lahutama üle sekundi Uuendatud

16:23

Selevko langes vabakava järel kaheksandale positsioonile

14:46

Keidy Kaasiku jõudis Norras kontrollvõistlusel 30 parema sekka

13:53

Neidude võrkpallikoondis kaotas EEVZA turniiril Ukrainale

13:26

Skeletonisõitja Zunte alustas MK-hooaega olümpiarajal

12:59

Henry Sildaru MK-hooaja avastart jäeti tugeva tuule tõttu ära

loetumad

21.11

Tänak hooaja viimase ralli eel: me ei tea, mida sealt oodata

21.11

Suusahüpete MK-sari sai hoo sisse Jaapani triumfiga

21.11

Selevko tegi Soomes hooaja parima lühikava Uuendatud

21.11

Kolm Eesti suusatajat jõudis Gällivare sprindis 30 sekka

19.11

Suri ka Eesti spordiloosse jälje jätnud Norra suusalegend

20.11

Itaalia laskesuusatäht naaseb pika pausi järel MK-karussellile

21.11

Treeningutel häid lende näidanud Aigro: väga suuri apsakaid hüppes pole

09:46

Curry üheksast kolmesest võiduks ei piisanud, Flaggilt punktirekord

21.11

Saksa meedia: Kölni peatreener jälgib Kristalit tähelepanelikult

21.11

Kaasikud piirdusid Beitostölenis eelsõiduga

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo