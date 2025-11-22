Karikavõitjaks kroonitud Beljajeva sihib OM-i: motivatsiooni on mul küll

Epeevehklemise Eesti karikavõitjaks tuli Julia Beljajeva, kes alistas poolfinaalis tasavägise matši järel Katrina Lehise ning siis noore Aleksandra Nikolajeva.

Beljajeva alistas Sakus toimunud karikavõistlustel esmalt 15:6 Luiza Novosjolova ja siis 15:11 Maria Kverfeldi, poolfinaalis võitis ta pikalt viigis püsinud matši järel 15:13 Katrina Lehist. Finaalis sai ta 13:8 jagu 16-aastasest Aleksandra Nikolajevast.

"Ma ei mäleta, millal viimati oleksin Katrinat võistlustel võitnud, oli tasavägine matš tugeva vastasega," kommenteeris Beljajeva karikavõidu järel ERR-ile.

33-aastane tartlanna on sügisel olnud heas hoos, kui võitis oktoobri keskel Splitis FIE satelliitturniiri ning teenis siis kaks nädalat hiljem Barcelonas kolmanda koha. Beljajeva on tugeva hooaja alguse üle mõistagi õnnelik. "Avasin hooaja enda jaoks varakult, püüan saavutada oma parima vormi, et tähtsamatel võistlustel head tulemust näidata. Selleks ongi vaja enesekindlus ja nahaalsus uuesti üles leida," sõnas ta.

Beljajeva sõnul ta hooajaeelses ettevalmistuses suuri muutusi ei teinud. "Lapse kõrvalt on väga raske seda teha, ta on kolmene ja tihti haige, tal on ema vaja - sugulased ja perekond püüavad mind aidata, et saaksin rohkem trenni teha. Ma ikka loodan, et ta laseb mul vehelda," naeris Beljajeva.

"Motivatsiooni on mul küll, mind kaotused tavaliselt motiveerivad, tahaks paremini teha ja [ei taha] spordiga lõpetada. Mina olen ikka jätkuvalt spordis, minu siht on kolme aasta pärast olümpia ja selle nimel ma töötangi," kinnitas Beljajeva oma eesmärkidest rääkides.

Pühapäevast on Beljajeva, Embrich ja Lehis Tartus ühislaagris, mille järel lähevad Vancouveri MK-le. Et kodulinnas treenitakse vaid kolmekesi, Beljajeva suurt probleemi ei näe. "Saame omavahel head sparringud ja noortega ka, küll me saame mingi vormi kätte," tõdes ta.