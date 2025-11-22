Neidude jalgpallikoondis lõpetas sõprusturniiri kaotusega Soomele

Mäng algas tasavägiselt, kuid iga minutiga võttis Soome üha enam initsiatiivi, muutudes ohtlikumaks ja ründavamaks pooleks, vahendab jalgpall.ee. Avapoolaja keskpaigaks oli mäng täielikult vastaste kontrolli all. Eesti väravavaht tegi mitmel korral olulisi sekkumisi ja suluseisud päästsid samuti keerulistest olukordadest, kuid avavärava lõi Soome teisel üleminutil.

Vastased leidsid Eesti kaitseliini vahelt vabad ruumid, mängisid end löögipositsioonile ning terav löök värava alt jõudis võrku ka postipõrke järel, kuigi Eesti puurivaht sai käe vahele.

Teine värav sündis 64. minutil. Esmalt suudeti pealelöök tõrjuda, ent pall veeres siiski väravavahi alt läbi. Pikem sööt avas Soomele uue rünnaku, mis viidi kiirusega üles ning värava ette antud söödu järel realiseeriti võimalus viielt meetrilt kindlalt – tasuks 3:0.

Neljas tabamus sündis 79. minutil, kui löök maandus täpselt posti ja väravavahi vahelt. Neli minutit hiljem suurendas Soome eduseisu veelgi, kui ühepuutemäng viis ründaja vabalt värava ette. Viimane värav löödi 86. minutil kauglöögist, mis vormistas lõppskooriks 6:0.

Lisaks Soomele kohtus Eesti turniiril ka Ukraina ja Slovakkiaga, kelle vastu saadi samuti kirja kaotus.

Eesti mängude tulemused:

Pühapäev, 16. november kell 17.30: Ukraina – Eesti 3:0

Teisipäev, 18. november kell 17.30: Eesti – Slovakkia 1:5

Reede, 21. november kell 14.30: Soome – Eesti 6:0