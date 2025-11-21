Viljasaar ja Betlem said kurtide olümpial tavarajal 18. ja 27. koha

Tokyos toimuvate XXV kurtide suveolümpiamängude orienteerumise meeste tavarajal said Eesti sportlased Martin Viljasaar ja Martin Betlem vastavalt 18. ja 27. koha.

11,3 km pikkune 21 kontrollpunktiga võistlus peeti vulkaanilisel Izu-Oshima saarel, mis asub Jaapani pealinnast ligi 100 km kaugusele. Võitis ukrainlane Nazar Levõtskõi, teiseks tuli rootslane Nils Forsberg Rundström ja kolmandaks leedulane Rokas Koveckis.

"Kokku jooksin spordikella järgi üle 15 km ja ligi 595 meetrit tõusu," ütles Viljasaar. "Kõige raskem oli joosta tugeva vastutuulega, mis eriti viimasel tõusul jõu täiesti ära võttis. Kolm võistlust tehtud — tänane oli neist kõige raskem ja samas ka parima tulemusega."

Betlem lisas: "Täna polnud mu enesetunne hea — keha oli jõuetu, justkui unepuuduse või haiguse tõttu. Sellegipoolest võitlesin lõpuni ja saavutasin 27. koha. Musta kõrbe karm tuul, mis ulatus üle 30 m/s, nõudis rajal meeletut vastupidavust, aga andsin endast kõik."

Kergejõustikuvõistlusel pääses Tanel Visnap meeste 200 meetri eeljooksust ajaga 22,76 laupäeval peetavasse poolfinaali, Simon Teiss ei startinud tervislikel põhjustel. 400 meetri tõkkejooksu poolfinaalis oli Rinat Raisp tulemusega 1.01,12 oma jooksu neljas, kuid finaali ei pääsenud.

Kreeka-Rooma maadluses alistas Janno Iljas meeste 77 kg kaalukategoorias kaheksandikfinaalis bulgaarlase Hristo Venchev Stanoychevi, kes sai kolm aastat tagasi Brasiilias peetud kurtide OM-il viienda koha. Veerandfinaalis pidi Iljas tunnistama kreeklase Nikolaos Iosifidise üleolekut. Võistlus jätkub laupäeval.