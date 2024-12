Eelmise hooaja üldvõitja Vittozzi selle aasta sees MK-sarjas starti ei tule

Eelmisel hooajal laskesuusatamise MK-sarjas naiste arvestuses üldvõidu võtnud Lisa Vittozzi jättis seljavigastuse tõttu hooaja avaetapi Kontiolahtis vahele ja nüüd selgus, et itaallanna ei võistle ka kahel järgmisel etapil ehk Hochfilzenis ega Le Grand Bornandis.

Enne Kontiolahti etappi avaldas Vittozzi, et teda on sügisel kimbutanud seljavigastus. 29-aastane itaallanna tegi oma ainsa hooajaeelse stardi novembri keskel Martell-Val Martellos peetud Itaalia koondise katsevõistlusel, kus sai sprindisõidus Hannah Auchentalleri, Beatrice Trabucchi ja Rebecca Passleri järel neljanda koha.

Kontiolahtis võistlemise ajal treenis Vittozzi Obertilliachis. Pärast koondisejuhtidega arutamist otsustati, et targem on selle aasta etapid vahele jätta ning võistlustulle loodab Vittozzi naasta 9. jaanuaril algaval Oberhofi MK-etapil. "Eesmärk on Oberhofiks olla parimas füüsilises vormis," seisis Itaalia laskesuusaliidu teates.

MK-sari jätkub reedel Hochfilzenis, avapäeval on kavas naiste ja meeste sprint. Itaalia naiskonna moodustavad Hochfilzenis Dorothea Wierer, Samuela Comola, Michela Carrara, Hannah Auchentaller, Martina Trabucchi ja Beatrice Trabucchi ning meeskonna Tommaso Giacomel, Didier Bionaz, Patrick Braunhofer, Daniele Cappellari, Elia Zeni ja Lukas Hofer.

Nagu pühapäeval juba selgus, ei võistle norralastest Hochfilzenis Ingrid Landmark Tandrevold, keda kimbutasid Kontiolahtis südameprobleemid. Norra meestest ei saa Austrias võistelda Johannes Dale-Skjevdal, tema asemel pääseb MK-etapil starti Martin Uldal. "B-koondis on enda heade esitustega IBU karikasarjas kõvasti koondiseuksele koputanud, samal ajal ei suutnud Dale-Skjevdal Kontiolahtis piisavalt häid tulemusi teha," kommenteeris Norra koondise spordidirektor Per Arne Botnan. "Otsustasime anda koha Martin Uldalile, kel on [IBU karikasarjas] kuuest sõidust ette näidata kaks esikohta ja kolm esikolmikukohta. Isak Frey enda kolme esikohaga oli ka kandidaat, aga Uldali kasuks rääkis tema stabiilsus."

Tandrevoldi koha saab Hochfilzenis endale Marit Öygard, kes teeb MK-sarjas debüüdi. Temal on IBU karikasarjas sel hooajal ette näidata teine ja kaks viiendat kohta.

Hochfilzenis kuuluvad Norra naiskonda Juni Arnekleiv, Emilie Kalkenberg, Maren Kirkeeide, Karoline Knotten, Gro Randby ja Öygard ning meeskonda Johannes Thingnes Bö, Tarjei Bö, Vetle Sjaastad Christiansen, Sturla Holm Lägreid, Endre Strömsheim, Vebjörn Sörum ja Uldal.