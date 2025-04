Itaalia laskesuusajuht Vittozzist: kõigepealt peab ta sada protsenti tervenema

30-aastane laskesuusataja sai eelmise aasta sügisel seljatrauma ja langetas talve keskel otsuse, et tänavusel hooajal starti ei tulegi. "Loomulikult tundsime temasugusest sportlasest puudust," sõnas Itaalia koondise tehniline direktor Klaus Hoellrigl väljaandele Fondo Italia.

Itaalia naiste esitus ei olnud lõppenud hooajal kuigi särav. Kauaaegne liider Dorothea Wierer ei võistelnud parimate päevade tasemel ja individuaalselt ei pääsenud keegi MK-etappidel ega MM-il kolme hulka. Nii kõrgele ei jõutud ka teatevõistlustes.

"Iga koondis oleks teda taga igatsenud. Aga ma ei taha tema puudumise taha pugeda. Ka teised sportlased võistlesid ja saavutasid samuti tulemusi."

Vittozzi põhjendas hooaja vahelejätmist sooviga paremini valmistuda Milano ja Cortina d'Ampezzo kodusteks olümpiamängudeks. "Tema olukord on parem ja saame tasapidi erinevaid harjutusi lisada. Selles faasis peame liikuma samm-sammult. Koostame tema treeningprogrammi väga hoolikalt," lisas Hoellrigl.

Kuidas olümpiahooajaks valmistumist alustatakse ja millise treeningrühmaga Vittozzi liitub, pole veel teada. "Kõigepealt peab ta sada protsenti terveks saama. Toetame teda tema esimeste sammude juures," lisas tehniline direktor.

"Seejärel üritame mõista, mis on tema jaoks parim lahendus. Me teeme kõik selleks, et teda tagasi võistlusrajale saada."

Vittozzi on osalenud 2018. aasta PyeongChangi ja 2022. aasta Pekingi olümpiamängudel, neist esimesel jõudis ta segateatesõidus pronksmedalini. Individuaalselt on tal lõpetanud kolm korda kuue hulgas, aga mitte pjedestaalil.