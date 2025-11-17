Markus Kajak saavutas USA-s kolmanda koha

Viimati 2022. aastal sel võistlusel pjedestaalile astunud Kajak juhtis ligi kolmandiku finaalsõidust, kuid pidi kaugematelt kohtadelt startinud maailmaparemikule alla vanduma, vahendab Eesti Autospordi Liit.

Kvalifikatsioonis värske KZ maailmameistri Senna Van Walstijni järel teist ringiaega näidanud Team Estonia Autosport liige tagas endale esirea stardikohad igasse võistlussõitu.

Hea lähtega tõusis eestlane kohe liidriks ja pääses esimeste ringide saginast, mis pühkis rajalt mõnegi konkurendi ja kukutas esikohalt alustanud eksmaailmameistri rootslase Viktor Gustafssoni esikümnest välja. Seitsmenda ringini sõitu kontrollinud Kajak loovutas koha varasemale maailmameistrile ja SuperNationalsi võitjale hispaanlasele Pedro Hiltbrandile, kes rünnakute tõrjumise järel hakkas Kajaku ees vahet kasvatama.

Markus Kajak. Autor/allikas: Markus Kajak Racing/Facebook

Südi vastupanu osutanud Kajaku positsioonivõitlus lõppes siiski neljandaks langemisega, kus ta viimaste ringideni kohta kaitses. Võidusõidu võitis Van Walstijn. Kajak tõusis peale tehnilist kontrolli pjedestaalile. Sõidujärgsel pressikonverentsil ütles ta, et tulemus oli selle hooaja raske töö vili.

Kyle Criston Tuhkru klassis Pro X30 finaali ei jõudnud.

Malaisias peeti esmakordsel FIA uut võistlust Arrive & Drive, kuhu pääsesid üksikesindajad erinevatest riikidest. Eestit esindanud Aron Kivilo näitas kvalifikatsioonis 22. ringiaega ja kogus eelsõitudest 10., 11. ja 13. positsioonid.

Finaalsõitu 23. kohalt alustanud eestlane heitles kohtadele 12 parema seas, kuid teenis viiesekundilise esivoolundi karistuse, mis langetas ta lõpuks 15. positsioonile.