Taas MK-sarja lävele jõudnud Gaim: ma ei lakanud endasse uskumast

Laskesuusatamine
Grete Gaim
Grete Gaim Autor/allikas: Brit Maria Tael
Laskesuusatamine

Eesti laskesuusatajad võistlesid sel nädalavahetusel Rootsis Idres rahvusvahelisel võistlusel, mille järel pannakse lukku ka esimestele MK-etappidele sõitev koondis. Pikalt MK-sarjast eemal olnud kunagine noorte maailmameister Grete Gaim peaks nüüd taas põhikoondisesse naasma.

Gaim oli Idres avapäeval eestlannadest kolmas ja pühapäeval neljas ehk sai laupäeval 31. ja pühapäeval 29. koha.

"Enne kui midagi kindlat ei ole öeldud, on vara hõisata, aga hetkeseis tundub nii olevat," tõdes Gaim, et koht MK-koondises on käegakatsutav.

Mis tundeid see tekitab? "No vägevaid! Olgugi et kui pole kinnitatud, siis ma ei saa olla kindel. Aga peaaegu viis aastat on möödas minu viimasest MK-stardist, vahepeal olen olnud aasta eemal ja üleüldse lõpetasin korraks, nüüd kaks aastat mudas sipelnud ja nüüd tagasi! See oli meie eesmärk treeneriga (Aivar Rehemaa – toim) igal juhul," ütles ta.

Küsimusele, mis teda vahepealsetel rasketel aegadel motiveeris jätkama, vastas Gaim: "See on raske küsimus, sest see on midagi, mis on mul pisikesest saadik olnud – mingi suur tahtejõud ja armastus selle spordi vastu. Tundub mulle endalegi, et ma mitte kunagi ei lakanud endasse uskumast, isegi kui kõik inimesed minu ümbert ära kadusid. Mingi tahtejõud on minus nii suur ja mingi usk endasse püsis terve selle aja."

"Tegelikult tundsin igal suvel, et treeningud on hästi mõjunud ja mul on imeline treener, kes on mind igal sammul toetanud ja lasknud mul treenida, ei hoidnud mind tagasi. Suvistel eestikatel oli mul pisut tervisega probleeme ja siis olin küllaltki pettunud, aga teadsin, et on veel aega selle nädalavahetuseni," rääkis ta. "Treenisin [suvel] väga-väga palju. Meil oli väike eesmärk, et treeniksin natuke vähem, aga kuna enesetunne lubas rohkem, siis mul olid tõesti vägevad suvekuud. Elu suurimad tunnid!"

Kas ta elas selle võistluseni või on ka kaugemaid plaane teinud? "Jalad maas, keskendusin sellele võistlusele, üks samm korraga," ütles ta. "Treener on mulle korrutanud, et võtame päeva korraga, võistluse korraga, aga loomulikult oli võistlus MK ja sealt edasi on ainult üks eesmärk – Milano Cortina [olümpia]."

MK-sari algab 29. novembril Rootsis Östersundis, Eesti koondis kinnitatakse pühapäeva õhtul.  

Toimetaja: Maarja Värv

