ROK kavatseb keelata transsooliste osalemise naiste võistlusklassides

Ajaleht The Times kirjutas esmaspäeval, et vastav plaan keelata transsoolistel naissportlastel võistlemine naiste võistlusklassides saab teoks juba tuleva aasta alguses. Sama kinnitasid mitmed allikad ka BBC Spordile. Väidetavalt ei jõustu keeld enne veebruaris toimuvaid Milano Cortina taliolümpiamänge.

Seni on selles küsimuses jäänud otsustusõigus rahvusvahelistele alaliitudele. Paljudel spordialadel on transsoolistel naissportlastel lubatud võistelda naiste seas tingimusel, et nad langetavad oma testosterooni taseme alla määratud piiri.

ROK väitis ametlikus vastuses The Timesi artiklile, et "vastav töörühm jätkab arutelusid ning lõplikke otsuseid ei ole veel langetatud". Samas teatas BBC, et ROK-i meditsiinijuht dr Jane Thornton andis hiljuti ülevaate seniste arutelude käigust ning tema analüüsi esialgsed järeldused viitavad sellele, et bioloogiliselt meestena sündinud sportlased säilitavad füüsilise eelise ka pärast testosterooni taseme vähendamist.

ROK-i president Kirsti Coventry lubas juba oma valimiskampaania ajal, et olümpialiikumine võtab tema presidendiks saamise järel konkreetsema hoiaku. Tema sõnul on ROK-i liikmete seas suur soov naissportlasi kaitsta.

"Tahan eelkõige kindlustada, et kaitseme naiste võistlusklassi. Ma ei usu, et transsoolised naissportlased peaksid võistlema olümpiamängudel. Ma tahan, et ROK võtaks selles küsimuses tugevama hoiaku koos rahvusvaheliste alaliitude abiga," lausus Coventry kevadel.

"Usun, et kõigil on õigus teha sporti, sada protsenti. Aga olümpiamängude puhul me ei räägi ju sellest, kuidas transsoolised sportlased mõjutavad meeste, vaid ainult naiste võistlusklassi. Olles endine naissportlane, kellel on kaks väikest tütart, tahan olla kindel, et naiste sport oleks kaitstud," lisas ta.