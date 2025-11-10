X!

ROK kavatseb keelata transsooliste osalemise naiste võistlusklassides

Olümpialiikumine
ROK-i peakorter Lausanne'is Šveitsis.
ROK-i peakorter Lausanne'is Šveitsis. Autor/allikas: SCANPIX/AFP
Olümpialiikumine

Rahvusvaheline Olümpiakomitee (ROK) kavatseb keelata transsoolistel sportlastel võistlemise naiste võistlusklassides kõikidel spordialadel.

Ajaleht The Times kirjutas esmaspäeval, et vastav plaan keelata transsoolistel naissportlastel võistlemine naiste võistlusklassides saab teoks juba tuleva aasta alguses. Sama kinnitasid mitmed allikad ka BBC Spordile. Väidetavalt ei jõustu keeld enne veebruaris toimuvaid Milano Cortina taliolümpiamänge.

Seni on selles küsimuses jäänud otsustusõigus rahvusvahelistele alaliitudele. Paljudel spordialadel on transsoolistel naissportlastel lubatud võistelda naiste seas tingimusel, et nad langetavad oma testosterooni taseme alla määratud piiri.

ROK väitis ametlikus vastuses The Timesi artiklile, et "vastav töörühm jätkab arutelusid ning lõplikke otsuseid ei ole veel langetatud". Samas teatas BBC, et ROK-i meditsiinijuht dr Jane Thornton andis hiljuti ülevaate seniste arutelude käigust ning tema analüüsi esialgsed järeldused viitavad sellele, et bioloogiliselt meestena sündinud sportlased säilitavad füüsilise eelise ka pärast testosterooni taseme vähendamist.

ROK-i president Kirsti Coventry lubas juba oma valimiskampaania ajal, et olümpialiikumine võtab tema presidendiks saamise järel konkreetsema hoiaku. Tema sõnul on ROK-i liikmete seas suur soov naissportlasi kaitsta.

"Tahan eelkõige kindlustada, et kaitseme naiste võistlusklassi. Ma ei usu, et transsoolised naissportlased peaksid võistlema olümpiamängudel. Ma tahan, et ROK võtaks selles küsimuses tugevama hoiaku koos rahvusvaheliste alaliitude abiga," lausus Coventry kevadel.

"Usun, et kõigil on õigus teha sporti, sada protsenti. Aga olümpiamängude puhul me ei räägi ju sellest, kuidas transsoolised sportlased mõjutavad meeste, vaid ainult naiste võistlusklassi. Olles endine naissportlane, kellel on kaks väikest tütart, tahan olla kindel, et naiste sport oleks kaitstud," lisas ta.

Toimetaja: Henrik Laever

Samal teemal

viimased uudised

20:45

VIDEOD | Kommentaatoriboksi roninud Trump vilistati NFL-i mängul välja

20:08

Kaldvee ja Lill said ootamatu kaotuse

19:30

ROK kavatseb keelata transsooliste osalemise naiste võistlusklassides

18:48

Bratka: Holland tahab kindlasti kiiret korvpalli mängida

18:19

Robert Täht sai kaela medali, Marily Lass püstitas punktirekordi

17:51

Lass elust Rootsi tippklubis: eesmärk on meistritiitel, muu oleks pettumus

17:17

Ringkonnakohus muutis jalgpalli kokkuleppemängude kaasuses maakohtu otsust

16:48

Euroopasse naasnud Teder: ei ole ammu novembrikuus Eestis käinud

16:15

Karelson jätkas Bundesligas võiduga

15:43

Annuk EM-valikmängude eel: õhkkond on positiivne ja energiat täis

ülekannete kava

etv spordisaade

vaata uuesti!

VAATA ÜLEKANDEID

kuula podcasti

kuula spordisaadet

raadiouudised

03.11

Nurme: mitmete ürituste korraldajad ei ootagi enam aafriklasi starti

03.11

Tarm dopingust: võib-olla keskmine Aafrika jooksja ei ole nii teadlik kui eurooplane

03.11

"Spordipühapäev": mida tasub kolm kuud enne Milano taliolümpiat esile tuua?

03.11

Kallaste skandaalist NBA ümber: kõik need mehed võiksid peeglisse vaadata

31.10

Lill ja Kaldvee olümpiahooajal jalgratast ei leiuta: liigume tõusvas joones

GALERIID

leia meid facebookist

Loetumad uudised

09.11

Ott Tänak tõmbab rallikarjäärile pidurit

09.11

Hyundai Tänaku asendamisest: nimekiri on lühike, oleme kõigiga kontaktis

09.11

Hyundai tiimipealik: oleme kurvad, aga mõistame Tänaku otsust

09.11

Ogier võitis Jaapanis ja tegi tiitliheitluse veel pingelisemaks, Tänak neljas Uuendatud

09:16

Suvine NBA finalist on kümnest mängust kaotanud üheksa

09.11

Rovanperä tänas Tänakut lahingute eest

10:04

Suri nii mängija kui treenerina korvpalli kuulsuste halli valitud Wilkens

10:33

Vaher liitub Toyota noorteprogrammiga, Solberg saab WRC-s võimaluse

09.11

Teise järjestikuse etapi võitnud Norris suurendas edu 24 punktile

09.11

Haaland eksis penaltil, aga City lõi Liverpoolile ikka kolm väravat

tv10 olümpiastarti

multimeedia

kergejõustik

võrkpall

vormelisport

jalgrattasport

vehklemine

käsipall

male

olümpialiikumine

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo