Ringkonnakohus muutis jalgpalli kokkuleppemängude kaasuses maakohtu otsust

Tallinna ringkonnakohus muutis Harju maakohtu otsust, millega maakohus tunnistas kuus meest süüdi jalgpalli kokkuleppemängudega seotud kelmuses. Ringkonnakohus kvalifitseeris teod ümber arvutikelmuseks, lõpetas ühe süüdistatava suhtes kriminaalmenetluse tema surma tõttu ning muutis osaliselt karistusi ja menetluskulude jaotust.

Süüdistuse järgi organiseerisid Anton Sereda ja Nikolai Lõsanov enne 2022. aastat kokkuleppemängudele spetsialiseerunud grupi, mille tegevus oli suunatud jalgpallimängude tulemustega manipuleerimisele ning selle kaudu rahalise kasu teenimisele. Süüdistus hõlmas kolme Eestis ja kahte Lätis peetud jalgpallimängu ning panuste tegemist spordiennustuskeskkondades eelnevalt kokku lepitud mängutulemustele.

Ringkonnakohus leidis, et kuna panustamine toimus automatiseeritud panustamiskeskkondades, siis on tegemist arvutikelmusega, mitte tavakelmusega. Ringkonnakohtus vaieldi selle üle, kas automatiseeritud panustamiskeskkondades pettuslike panuste tegemine on kuritegu või väärtegu. Ringkonnakohus leidis, et tegemist on kuriteoga ning hasartmänguseaduses sätestatud väärteokoosseis ei ole selles osas erinormiks.

Ringkonnakohus tunnistas Anton Sereda süüdi kolmes arvutikelmuses ja ühes arvutikelmuse katses ning jättis talle Harju Maakohtu poolt mõistetud vangistuse ja katseaja muutmata. Nikolai Lõsanov tunnistati süüdi kahes arvutikelmuses ja ühes arvutikelmuse katses ning ka temale jäi maakohtu poolt mõistetud vangistus koos katseajaga muutmata.

Ringkonnakohus tunnistas Artur Sereda süüdi ühes arvutikelmuses ja mõistis talle kuue kuu pikkuse vangistuse, mille täitmise jättis kohus tingimisi ühe aasta pikkuse katseajaga. Andrei Lomov tunnistati süüdi arvutikelmusele ja arvutikelmuse katsele kaasaaitamises ning talle mõisteti kuue kuu pikkune vangistus, mille täitmise jättis kohus tingimisi ühe aasta pikkuse katseajaga.

Anatoli Lõsanov tunnistati süüdi kahes arvutikelmuses ja ühes arvutikelmuse katses. Talle jäi kehtima maakohtu poolt mõistetud vangistus ja katseaeg. Anton Ljubejevi suhtes lõpetati kriminaalmenetlus tema surma tõttu.

Muus osas jättis Tallinna Ringkonnakohus Harju Maakohtu 24. aprilli 2025. aasta otsuse muutmata ning rahuldas kaitsjate apellatsioonid osaliselt.

Ringkonnakohtu otsus ei ole jõustunud. Selle peale saab esitada kassatsioonkaebuse Riigikohtule 30 päeva jooksul.

Toimetaja: Henrik Laever

