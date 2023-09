Jalgpalliliit määras viiele inimesele kokkuleppemängudega seoses keelu

Eesti Jalgpalli Liidu (EJL) distsiplinaarkomisjon teatas neljapäeval, et on kehtestanud tähtajatu jalgpallialal tegutsemise keelu viiele inimesele, keda kahtlustatakse kokkuleppemängudes.

EJL alustas distsiplinaaruurimist seoses kaheksa distsiplinaarmääruse punkti võimaliku rikkumisega. Uurimise aluseks olnud distsiplinaarmääruse punktid räägivad muuhulgas võistluste aususest, pettusest, otseselt või kaudselt mängukäigu ja/või tulemuse eelnevast kokkuleppimisest ning otseselt või kaudselt panustamises osalemisest, teatas Eesti Jalgpalli Liit.

Jalgpalliliit kehtestas keelu Anatoli Lõsanovile, Nikolai Lõsanovile, Andrei Lomovile, Anton Ljubejevile ja Anton Pomazanile.

Otsuse juures lähtus distsiplinaarkomisjon laekunud informatsiooni tõsidusest ja nulltolerantsist kokkuleppemängude suhtes. "Oleme ligi kaks aastat teinud head koostööd politseiga, et kokkuleppemängudega seoses algatatud kriminaalasi kohtusse jõuaks," kirjutas EJL avalduses.

"Järgmisel nädalal toimub esimene kohtuistung, mis on väga oluline samm, sest sellised tegevused peavad jalgpallialase distsiplinaarmenetluse kõrval jõudma ka kohtusse. Mõistetavalt ei saa me praegu avada detailset tausta, kuid saame öelda, et uurimise all olid Esiliiga B tasemel toimunud mängud. Täname politseid ja prokuratuuri hea koostöö eest," lisas jalgpalliliit.

Riigiprokuratuur teatas ERR-ile, et eelnimetatud mehed lõi spetsialiseerunud kuritegeliku grupi ning kaasasid gruppi inimesi, kes oleksid valmis nende välja valitud mängudel kokkulepitud tulemustele mängima.

"Samuti kaasasid nad süüdistuse kohaselt inimesed, kes omaksid kasutajakontot mõnes nende valitud panustamiskeskkonnas, et panustada kokkulepitud summa konkreetsele mängule ja ette teada tulemusele," ütles prokuratuur.

Kui EJL-i distsiplinaaruurimine tegeles jalgpallialaste reeglitega, siis järgmisel nädalal Harju maakohtus algavas kohtuasjas süüdistab riigiprokuratuur ühtekokku seitset isikut kokkuleppemängude organiseerimise kahtluse tõttu kelmuses.

Süüdistus hõlmab kolme Eestis toimunud esiliiga B mängu ning kahte Lätis toimunud mängu.