Kokkuleppemängudes süüdi mõistetud endine Legioni jalgpallur suri Itaalias

Kohaliku uudisteportaali Perugia24 teatel oli Ljubejev eelmise nädala reedel Itaalia südames asuval Trasimeno järvel koos Saudi Araabiast pärit naise ja Eestist pärit mehega paadiga sõitmas, kui ta kaotas kaaslaste sõnul tasakaalu, kukkus paadist välja ning jäi kadunuks. Tema surnukeha leiti kolmapäeval.

Tallinna JK Legioni noortesüsteemist sirgunud Ljubejev mängis Eestis tugevuselt kolmandal liigatasandil ligi 50 mängu, 2020. aastal lõi ta väikeste karikavõistluste finaalis kaks väravat ning ta tegeles ka saalijalgpalliga.

Tänavu aprillis tunnistas Harju Maakohus Ljubejevi koos viie kaaslasega süüdi kokkuleppemängude organiseerimises ning talle määrati aasta ja kolme kuu pikkune tingimisi vangistus.