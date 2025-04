Harju maakohus tunnistas kuus meest jalgpalli kokkuleppemängudes süüdi

Süüdistuse järgi organiseerisid Sereda ja Nikolai Lõsanov enne 2022. aastat kokkuleppemängudele spetsialiseerunud grupi, mille tegevus oli suunatud jalgpallimängude tulemustega manipuleerimisele ning selle kaudu rahalise kasu teenimisele. Süüdistus hõlmab kolme Eestis peetud jalgpallimängu ning kahte Lätis toimunud mängu.

Kuriteo toimepanemiseks tuli Seredal ja Nikolai Lõsanovil kaasata kuritegelikku gruppi jalgpallureid, kes oleksid valmis nende poolt eelnevalt välja valitud jalgpallimängul kokkulepitud tulemusele mängima ning inimesi, kes omaksid kasutajakontot mõnes nende poolt öeldud panustamiskeskkonnas, et panustada kokkulepitud summa konkreetsele mängule ja ette teada tulemusele.

Kohtu hinnangul leidis süüdistus täies mahus tõendamist. Kohus märkis vaid, et kaks kokkuleppemängu jäid katse staadiumisse, kuna soovitud tulemust ei õnnestunud vaatamata kokkuleppele realiseerida.

Karistuse mõistmisel arvestas kohus, et ükski süüdistatavatest ei ole varem kohtulikult karistatud, tegemist oli teise astme kuriteoga ning lisaks arvestati süü suurust. Kohus mõistis tingimisi vangistused: Seredale kaks aastat ja kuus kuud, Nikolai Lõsanovile kaks aastat, Anton Ljubejevile üks aasta ja kolm kuud, Artur Seredale ja Andrei Lomovile ja Anatoli Lõsanovile üks aasta ja üks kuu vangistust. Katseaegadeks määrati Seredale kolm aastat, Nikolai Lõsanovile kaks aastat ja kuus kuud, Ljubejevile kaks aastat, Artur Seredale, Lomovile ja Anatoli Lõsanovile üks aasta ja kaheksa kuud.

Riigiprokurör Vahur Verte ütles, et otsus andis selgust, kuidas riik kihlveopettureid kohtu ette viia saab. "Tegemist ei olnud tavalise kelmusjuhtumiga, mida arutatakse Eesti kohtutes igal aastal kümneid ja kümneid," sõnas Verte. "Sport peab olema aus ning rahalise kasu saamiseks ei tohi sporditulemustega manipuleerida. Kohus nõustus prokuratuuri käsitlusega ja kinnitas, et see on kuritegu. Tänane otsus aitab kahtlemata spordi ausust kaitsta.

"Kokkuleppemängud teenivad paraku Eestiski levivale ja organiseeritud kuritegevusele suurt kriminaaltulu. Kaks aastat tagasi tehtud kultuuriministeeriumi uuringu kohaselt oli Eestis pea iga kümnes treener viimase viie aasta jooksul kokkuleppemängudes osalenud," lisas prokurör. "Ka mõne aasta taguses Europoli kuritegevuse ohuhinnangus peeti spordikelmuseid suureks probleemiks, sest Euroopa organiseeritud kuritegevus teenib kihlveopettustega iga-aastaselt ligi 120 miljonit eurot kriminaaltulu."

"Seetõttu on väga oluline, et kohtu hinnangul on sporditulemuste manipuleerimisega seotud kihlveopettus kuritegu, millele järgneb riigilt selge hukkamõist," lisas Verte.

Menetluskuludena mõisteti süüdistatavatelt välja II astme kuriteo sundraha 1329 eurot ja kaitsjatasud. Kohtuotsus ei ole jõustunud, selle peale saab esitada apellatsiooni Tallinna Ringkonnakohtule 30 päeva jooksul.