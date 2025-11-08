TSA/Cityteed jäi alla Klaipeda naiskonnale

Terve kohtumise tagaajaja rollis olnud TSA paremad olid Laura Grünmann 20 ja Maarja Grünmann 18 punktiga. Võitjatele tõi Vilte Andrunaviciute 13 silma ja Maisa Dias aitas kümne punkti kõrval 16 lauapalliga.

TSA/Cityteed on kaotanud nüüd neli kohtumist järjest, kokkuvõttes on neil kirjas üks võit ja viis kaotust. LCC on vastupidiselt võitnud viis mängu ja kaotanud vaid ühe. Turniiritabelis on sama hea seis ka Riia TTT-l.

Järgmised mängud peab TSA kuu lõpus Leedus, kui sõidab külla Dzukija Alytausile ja Kaunase Aistes-LSMU-le.